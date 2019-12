Sport kort: Hoolwerf slaat toe in Utrecht

22.15 uur: Schaatser Bart Hoolwerf heeft in Utrecht de zevende wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser van de ploeg AB Vakwerk versloeg Sjoerd den Hertog in de sprint en verstevigde daardoor de leiding in het algemeen klassement. Hoolwerf, die in het oranje leiderspak schaatst, won eerder al in Den Haag.

Hoolwerf heeft van het winnen van het klassement nog geen primair doel gemaakt. "Ik wil gewoon zoveel mogelijk overwinningen pakken voor mezelf en voor de ploeg. En zo lang ik goede uitslagen blijf rijden, blijf ik er in het klassement ook goed voor staan."

Bij de vrouwen ging de zege naar Manon Kamminga, die in de sprint haar ploeggenote Imke Vormeer versloeg. Kelly Schouten werd derde en heroverde de leiding in het klassement op de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die ontbrak in Utrecht. Ook Irene Schouten, winnares van twee van de drie marathons die ze dit seizoen reed, was niet van de partij. De KPN Marathon Cup ging vorig seizoen naar Kamminga.

Virgil van Dijk Ⓒ Reuters

Liverpool stuit op Monterrey bij WK

20.42 uur: Liverpool neemt het woensdag in de halve finale van het WK voor clubs op tegen Monterrey. De Mexicaanse ploeg boekte zonder de geblesseerde spits Vincent Janssen een moeizame zege op Al-Sadd: 3-2. Al-Sadd, het elftal van de Spaanse trainer Xavi, mocht als kampioen van gastland Qatar meedoen aan het toernooi van de continentale titelhouders.

De ploeg van Xavi had in de eerste ronde van het WK met Hienghène de kampioen van Oceanië uitgeschakeld (3-1). Tegen Monterrey keek Al-Sadd halverwege de wedstrijd in Doha tegen een achterstand van 2-0 aan, na doelpunten van de Argentijnen Leonel Vangioni en Rogelio Funes Mori. Baghdad Bounedjah bracht de spanning terug en na de 3-1 van Carlos Rodriguez deed ook Abdelkarim Hassan dat. Monterrey hield ook in de lange blessuretijd echter stand en mag het nu gaan opnemen tegen de winnaar van de Champions League.

De andere halve finale gaat tussen Flamengo en Al Hilal.

Marseille lijdt dure nederlaag

20.21 uur: Olympique Marseille dreigt verder achterop te raken bij koploper Paris-Saint Germain in de Franse voetbalcompetitie. De nummer 2 van de ranglijst kwam in de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde FC Metz niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Opa Nguette opende de score voor Metz: 1-0. Habib Diallo kreeg een riante kans op 2-0, maar hij miste de toegekende strafschop. Invaller Nemanja Radonjic bracht Olympique Marseille in de zeventigste minuut op gelijke hoogte (1-1). Kevin Strootman werd vlak voor de gelijkmaker gewisseld bij de bezoekers.

Olympique Marseille heeft 4 punten minder dan PSG, de koploper die zondag op bezoek gaat bij Saint-Étienne. PSG heeft op dit moment twee duels minder dan Marseille gespeeld.

Miguel Angel López Ⓒ AFP

Astana zet in op López

18.53 uur: Wielerploeg Astana zet komend jaar in de Tour de France alles op Miguel Angel López. De Colombiaanse klimmer debuteert in 2020 in de belangrijkste etappekoers ter wereld. López reed de afgelopen jaren steeds de Giro en de Vuelta.

In 2018 eindigde hij in beide rondes als derde. Dit seizoen werd López zevende in de Italiaanse etappekoers en vijfde in de Spaanse ronde. De Colombiaan won in de Vuelta met Astana de ploegentijdrit. De 25-jarige klimmer schreef dit jaar de rondes van Colombia en Catalonië op zijn naam. "De Tour wordt een enorme uitdaging voor me, maar ik ga m'n best doen om daar zo goed mogelijk te presteren", zei López bij de teampresentatie in de Spaanse stad Calpe.

De Deen Jakob Fuglsang gaat als kopman van Astana naar de Giro. Aleksei Loetsenko, de kampioen van Kazachstan, is de troef van de ploeg in de voorjaarsklassiekers. Zowel Fuglsang als Loetsenko gaat López helpen in de Tour, waarna beiden naar Tokio reizen voor deelname aan de Olympische Spelen.

Dick Jaspers Ⓒ De Telegraaf

Biljarten: Jaspers wint wereldbeker driebanden

17.55 uur: Dick Jaspers heeft in het Egyptische Sharm El Sheikh voor de zesde keer in zijn carrière de wereldbeker driebanden gewonnen. De Brabander toonde zich over zeven World Cup-toernooien de best presterende speler van het deelnemersveld, waarin vooral de Koreanen het op de beslissende momenten lieten afweten.

Michael Korrel Ⓒ Hollandse Hoogte

Judoka Korrel pakt goud op World Masters

Judoka Michael Korrel heeft op de World Judo Masters in Qingdao de titel veroverd in de klasse tot 100 kilogram. Korrel won in China in de finale van de Japanner Aaron Wolf. De spannende partij tegen Wolf moest worden beslist in de golden score, nadat de judoka’s in de reguliere tijd twee straffen hadden gekregen. Daarin pakte Korrel met waza-ari de zege.

Henk Grol veroverde brons in de klasse boven 100 kilogram. Grol won zijn partij met ippon van de Braziliaan David Moura met een schouderworp. Roy Meyer sneuvelde in de herkansingen tegen de Japanner Kokoro Kageura. Wereldkampioen Noël van ’t End en Jesper Smink werden in de klasse tot 90 kilogram in respectievelijk de derde en tweede ronde uitgeschakeld.

Savelkouls pakt titel World Judo Masters

Ook Tessie Savelkouls veroverde de titel op in de klasse boven 78 kilogram. In de finale versloeg de 27-jarige judoka Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan met waza-ari. Ze was duidelijk sterker dan haar opponente uit Azerbeidzjan, maar kwam de score pas in de extra tijd.

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis konden zich in de klasse tot 78 kilogram niet mengen in de strijd om de medailles. Verkerk werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Britse Natalie Powell. Steenhuis kwam tot in de herkansingen, maar verloor daarin van de Zuid-Koreaanse Hyunji Yoon.

Olympisch manifest uit 1892 onder de hamer

08.35 uur Het originele manifest waaruit de moderne Olympische Spelen zijn ontstaan, gaat op 18 december onder de hamer bij veilinghuis Sotheby’s in New York. Het 127 jaar oude document zal naar verwachting 1 miljoen dollar opleveren.

De Franse baron Pierre de Coubertin schreef het manifest van veertien kantjes. Hij schetste redenen om de oude Griekse spelen te doen herleven. In 1896, vier jaar later, vonden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen plaats.