Sport kort: Jaspers verovert wereldbeker driebanden

Biljarten: Jaspers wint wereldbeker driebanden

17.55 uur: Dick Jaspers heeft in het Egyptische Sharm El Sheikh voor de zesde keer in zijn carrière de wereldbeker driebanden gewonnen. De Brabander toonde zich over zeven World Cup-toernooien de best presterende speler van het deelnemersveld, waarin vooral de Koreanen het op de beslissende momenten lieten afweten.

Michael Korrel Ⓒ Hollandse Hoogte

Judoka Korrel pakt goud op World Masters

Judoka Michael Korrel heeft op de World Judo Masters in Qingdao de titel veroverd in de klasse tot 100 kilogram. Korrel won in China in de finale van de Japanner Aaron Wolf. De spannende partij tegen Wolf moest worden beslist in de golden score, nadat de judoka’s in de reguliere tijd twee straffen hadden gekregen. Daarin pakte Korrel met waza-ari de zege.

Henk Grol veroverde brons in de klasse boven 100 kilogram. Grol won zijn partij met ippon van de Braziliaan David Moura met een schouderworp. Roy Meyer sneuvelde in de herkansingen tegen de Japanner Kokoro Kageura. Wereldkampioen Noël van ’t End en Jesper Smink werden in de klasse tot 90 kilogram in respectievelijk de derde en tweede ronde uitgeschakeld.

Savelkouls pakt titel World Judo Masters

Ook Tessie Savelkouls veroverde de titel op in de klasse boven 78 kilogram. In de finale versloeg de 27-jarige judoka Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan met waza-ari. Ze was duidelijk sterker dan haar opponente uit Azerbeidzjan, maar kwam de score pas in de extra tijd.

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis konden zich in de klasse tot 78 kilogram niet mengen in de strijd om de medailles. Verkerk werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Britse Natalie Powell. Steenhuis kwam tot in de herkansingen, maar verloor daarin van de Zuid-Koreaanse Hyunji Yoon.

Olympisch manifest uit 1892 onder de hamer

08.35 uur Het originele manifest waaruit de moderne Olympische Spelen zijn ontstaan, gaat op 18 december onder de hamer bij veilinghuis Sotheby’s in New York. Het 127 jaar oude document zal naar verwachting 1 miljoen dollar opleveren.

De Franse baron Pierre de Coubertin schreef het manifest van veertien kantjes. Hij schetste redenen om de oude Griekse spelen te doen herleven. In 1896, vier jaar later, vonden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen plaats.