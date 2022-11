Volksopstand in eigen land zet Iraanse spelers onder hoogspanning voor VS-clash

WK voetbal

Mexicaans bokskampioen woest op Messi: ’Hij kan beter bidden dat ik hem niet vind’

Lionel Messi liet zaterdag weer zijn klasse als voetballer zien en was daarmee de held van Argentinië, dat hij aan een 2-0 overwinning op Mexico hielp. In land van de tegenstander is een actie van de steraanvaller niet heel goed in de smaak gevallen.