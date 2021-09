Klein feestje Max Verstappen na Zandvoort: ’Biertjes met Bernhard en Frits’

Autosport

Wederom bijzonder Formule 1-weekeinde in aantocht

Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in Italië. Na een ongekend weekeind in een tot Oranje-fort omgedoopt Zandvoort, dat voor vrijwel alle betrokkenen speciaal was, wacht in Monza opnieuw een bijzonder weekeinde. Voor de tweede keer dit seizoen wacht de coureurs namelijk een sprintrace.