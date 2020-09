Nachtmerrie op klaarlichte dag voor Primoz Roglic

Primoz Roglic, ontgoocheld na de tijdrit. Ⓒ Reuters

Vier dodelijke kilometers op een col die in de lange, rijke Tour-historie nog geen vooraanstaande plaats innam, voorzagen de 107e editie van een onvergetelijke én dramatische apotheose. La Planche des Belles Filles dompelde alles dat geel-zwart van kleur was in diepe rouw, met Primoz Roglic als de onttroonde en compleet gesloopte geletruidrager.