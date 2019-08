De Boer met Atlanta ook in Amerikaanse bekerfinale

Het is voor het eerst dat Atlanta United zo ver komt in het Amerikaanse bekertoernooi waaraan 84 clubs meededen. De regerend landskampioen sneuvelde de laatste twee jaar steeds in een vroeg stadium.

Eerder dit jaar beleefde De Boer een moeizame start in de VS. Hij werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Concacaf Champions League en het duurde even voordat hij met Atlanta zijn draai had gevonden in de MLS. Uit de eerste vier competitieduels werden slechts 2 punten gepakt. Inmiddels heeft De Boer zijn criticasters de mond gesnoerd.

Het is nog niet duidelijk tegen wie Atlanta United de finale speelt. Portland Timbers en Minnesota United moeten nog uitmaken wie de andere finalist is.