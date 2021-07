Nederland tijdens Spelen op alle zwemdisciplines actief, wat kunnen we verwachten van de waterratten?

Ⓒ Redactie Verrijking

TOKIO - Nederland is in Japan vertegenwoordigd in alle disciplines van de olympische zwemsporten en dat is een unicum. Dit weekeinde duiken de eerste atleten in het bad van het wonderschone Tokyo Aquatics Centre en voor de Oranje-equipe lonkt meteen de eerste medaille. Waar moeten we precies op letten en wat kunnen we verwachten van onze vaderlandse waterratten?