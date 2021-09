Marcos Senesi keert in Israël terug bij Feyenoord

Slot heeft ook Lutsharel Geertruida weer tot zijn beschikking, maar die heeft na een lange absentie slechts een halfuur in een oefenduel met Feyenoord onder 21 in de benen en zal op de bank plaatsnemen.

Door de absentie van Alireza Jahanbakhsh, die om politieke redenen als Iranees niet inzetbaar is tegen een Israëlische tegenstander, zit Slot zeer dun in de aanvallende opties.

„Elke goede speler waar je niet over kan beschikken is vervelend, Zeker ook omdat Nelson ook niet beschikbaar is, terwijl we niet de allerbreedste selectie hebben. Dat betekent dat we nog maar een echte buitenspeler over hebben”, aldus Slot, daarmee verwijzend naar Luis Sinisterra.

Het is een flinke streep door de rekening voor de Feyenoord-trainer dat last minute-versterking Reiss Nelson met een overbelastingsblessure kampt en in Rotterdam is achtergebleven. Slot heeft daardoor nauwelijks aanvallende opties. Om de absentie van Jahanbakhsh op te lossen kan hij ervoor kiezen om Bryan Linssen naar de flank te halen en Cyriel Dessers in de spits te laten debuteren. Omdat de Belg weinig wedstrijdritme heeft en het in principe geen hele wedstrijd gaat volhouden, lijkt de eerder beproefde optie om Jens Toornstra hangend op rechts te laten spelen en het middenveld te versterken met Fredrik Aursnes ook een goede kans te maken. Slot gaf in Haifa aan dat het een van beide opties wordt.

Lastige avond

Slot rekent op een heel lastige avond in Israël. „Op het moment dat je de loting ziet en je weet dat je tegen de kampioen van Israël moet en je weet dat ze een stadion hebben waar 30.000 mensen in kunnen, dan reken je erop dat je tegen een goede ploeg komt te spelen. In eigen stadion zijn ze de afgelopen jaren bijna onverslaanbaar geweest. Aan de andere kant hebben wij in de eerste weken van het seizoen laten zien ook goed te kunnen spelen.”