Deadline Day: Aanvoerder Azor Matusiwa verlaat FC Groningen en tekent bij Reims

DINSDAG 31 AUGUSTUS

RKC trekt Belgische doelman Jens Teunckens aan

18.19 uur: RKC Waalwijk heeft zich versterkt met de Belgische doelman Jens Teunckens. De 23-jarige keeper komt per direct over van het Cypriotische AEK Larnaca en ondertekent een contract tot medio 2022 bij de Brabantse club.

„Door de blessure van Joel Pereira waren we genoodzaakt om nog een extra doelman toe te voegen aan onze selectie”, legt algemeen directeur Frank van Mosselveld uit. „Met de komst van Jens hebben we hierop ingespeeld. Hij krijgt bij ons dit seizoen de kans om zich verder te ontwikkelen en de concurrentie aan te gaan voor de positie onder de lat.”

Teunckens (23), geboren in het Belgische Geel, speelde in de jeugdopleiding van Club Brugge, waarna hij na een verhuurperiode de overstap maakte naar Antwerp. In de zomer van 2020 koos hij voor het buitenlandse avontuur bij AEK Larnaca.

Teunckens speelde bijna 40 interlands voor verschillende jeugdelftallen van de Belgische nationale ploeg. Hij werd bovendien enkele keren opgeroepen voor het eerste elftal van de ’Rode Duivels’.

Aanvoerder Azor Matusiwa verlaat FC Groningen en tekent bij Reims

17.36 uur: Aanvoerder Azor Matusiwa van FC Groningen stapt over naar de Franse club Stade de Reims. De 23-jarige middenvelder heeft een contract voor vijf jaar ondertekend bij zijn nieuwe werkgever.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wenst Matusiwa veel succes bij zijn eerste buitenlandse avontuur. „Azor is in de ruim twee seizoenen die hij bij FC Groningen speelde, uitgegroeid tot sterkhouder van het elftal. Hij heeft zich zowel op het veld als buiten de lijnen fantastisch ontwikkeld. Een leider die voorop gaat in de strijd en niet voor niets benoemd werd tot aanvoerder van het elftal.”

Matusiwa werd in 2019 voor vier seizoenen gecontracteerd door FC Groningen, dat hem overnam van Ajax. Hij speelde 51 wedstrijden voor de noorderlingen. Matusiwa ontwikkelde zich bij FC Groningen tot international van Jong Oranje, waarmee hij eerder deze zomer actief was op het EK.

Stade de Reims legde eind vorige week ook al buitenspeler Mitchell van Bergen van sc Heerenveen vast. De Franse club heeft aanvaller Kaj Sierhuis aan Heracles Almelo verhuurd.

Cambuur vindt in Let Roberts Uldrikis nieuwe spits

17.07 uur: SC Cambuur heeft in de Let Roberts Uldrikis een nieuwe spits gevonden. De 23-jarige international wordt overgenomen van het Zwitserse FC Sion en tekent voor twee seizoenen in Friesland, met een optie voor een derde seizoen.

„Met de komst van Uldrikis hebben we weer een ander type aanvaller in de selectie en kunnen we als het nodig is ook anders gaan spelen”, zei financieel en technisch directeur Gerald van den Belt over de nieuwkomer.

„Er zijn niet veel spitsen die op z’n jonge leeftijd al ruim 150 wedstrijden in de benen hebben en ook nog eens A-international zijn. Daarbij is het een speler die heel bewust bezig is met z’n carrière en qua mentaliteit en persoonlijkheid goed bij ons past.”

Uldrikis kwam 24 keer uit voor het Letse elftal. Momenteel bereidt hij zich met de nationale ploeg voor op de thuiswedstrijd tegen Gibraltar in de WK-kwalificatie. Letland is groepsgenoot van Oranje.

SC Cambuur nam deze zomer afscheid van Robert Mühren, die koos voor een terugkeer bij FC Volendam.

John Yeboah blijft toch bij Willem II

16.57 uur: John Yeboah zal niet van Willem II naar PEC Zwolle verhuizen. Lang zag het ernaar uit dat de Zwolse club de vleugelaanvaller over zou nemen van de Tilburgers, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord over een vergoedingssom.

Heerenveen huurt aanvaller Musaba van AS Monaco

16.29 uur: Anthony Musaba keert bij sc Heerenveen terug in het Nederlandse betaald voetbal. De 20-jarige aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van AS Monaco, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan het Belgische Cercle Brugge. Musaba gaat bij de Friese club spelen met rugnummer 11.

Musaba doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte in 2019 zijn debuut in het professionele voetbal. In de zomer van 2020 vertrok Musaba naar het Franse AS Monaco, dat hem vervolgens direct verhuurde aan Cercle Brugge. In België kwam hij in 29 competitieduels tot zes goals.

„Na het vertrek van Mitchell van Bergen hebben we snel doorgeschakeld”, doelt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen op de recente overgang van de buitenspeler naar Stade de Reims. „Anthony staat al een aantal jaar bij de scouting op de radar. Hij is een zeer talentvolle en technisch vaardige buitenspeler met veel power in zijn spel. We zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft om zich bij ons verder te ontwikkelen.”

Go Ahead Eagles strikt Spaanse aanvaller Córdoba

15.58 uur: Go Ahead Eagles heeft de A-selectie versterkt met de Spaanse aanvaller Iñigo Córdoba. De 24-jarige spits wordt voor één seizoen gehuurd van Athletic Bilbao. Córdoba speelde 87 wedstrijden in La Liga en kwam in het seizoen 2017-2018 bovendien tot negen duels in de Europa League. Ook zijn twee broers zijn profvoetballer in Spanje.

„Ik ben een groot fan van Athletic Bilbao”, zegt de in Bilbao geboren Córdoba. „Net als de rest van mijn familie ben ik altijd lid geweest van de club. Toen ik als speler voor Athletic Bilbao debuteerde, was iedereen natuurlijk reuzetrots. Bilbao is een club met een grote historie, die als filosofie heeft om zoveel mogelijk Basken in de eerste selectie te hebben.”

Córdoba komt in Deventer zijn landgenoot Marc Cardona tegen, die Go Ahead eerder deze zomer vastlegde. „Ik ken hem niet persoonlijk, maar heb wel met hem telefonisch contact gehad voordat ik definitief besloot om naar Go Ahead Eagles te gaan. Marc was louter positief over de club.”

Heerenveen verkoopt aanvaller Driouech aan Excelsior

15.57 uur: sc Heerenveen en Excelsior hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Couhaib Driouech. De 19-jarige aanvaller tekent een contract voor drie seizoenen in Rotterdam.

Driouech kwam op zijn veertiende terecht in de jeugdopleiding van Heerenveen. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Hij kwam vijf keer uit voor de Friese club.

„Couhaib heeft hij op dit moment weinig perspectief op speelminuten in het eerste elftal zegt technisch manager Ferry de Haan. „In Rotterdam hoopt hij meer aan spelen toe te komen zodat hij zich verder kan ontwikkelen in het betaald voetbal.”

Bekijk ook: Abdou Harroui volgt Europees kampioen op in Italië

Duarte verhuist van Sparta naar FC Groningen

12:45 uur Sparta Rotterdam en FC Groningen hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Laros Duarte. Volgens de Rotterdamse club verlaat de 24-jarige middenvelder Sparta en tekent hij een contract in het noorden.

Laros groeide bij Sparta op. Hij zegt daarom altijd een sterk Sparta-gevoel te hebben gehad. „Dit was voor mij een belangrijke reden hier in 2019 terug te keren, na een paar seizoenen voor PSV te hebben gespeeld. Met de promotie en twee goede jaren in de Eredivisie hebben we iets moois neergezet met z’n allen, dat maakt me trots op mijn periode op Het Kasteel.”

Twee Scandinavische aanwinsten voor FC Groningen

11:49 uur FC Groningen heeft zich versterkt met twee Scandinavische aanwinsten. De Groningers hebben de Zweedse verdediger Yahya Kalley overgenomen van IFK Göteborg en huren aanvaller Sebastian Tounekti voor de rest van het seizoen van Bodø/Glimt uit Noorwegen.

FC Groningen heeft voor Tounekti een optie tot koop bedongen. De 19-jarige linksbuiten van de club is geboren in het Noorse Tromsø en heeft ook de Tunesische nationaliteit. FC Groningen meldt dat het een rechtsbenige speler is die bij voorkeur vanaf links speelt en op meerdere posities in aanvallend opzicht uit de voeten kan.

De 20-jarige Kalley heeft in Euroborg een overeenkomst getekend voor drie seizoenen, met een optie voor nog twee jaar. Hij is geboren in het Zweedse Oxie en speelde vanaf zijn tiende jaar bij Malmö FF. Vorig jaar maakte Kalley de overstap naar IFK Göteborg, waarvoor hij inmiddels negentien wedstrijden op het hoogste niveau speelde.

Aanvoerder Henderson langer bij Liverpool

11:36 uur Liverpool heeft aanvoerder Jordan Henderson langer vastgelegd. De 31-jarige middenvelder heeft zijn contract langdurig verlengd, meldt de Engelse club. Liverpool zei niet precies hoelang, volgens Britse media heeft hij getekend tot 2025.

Henderson speelt al sinds 2011 voor de ’Reds’, die hem overnamen van Sunderland. Sindsdien speelde hij 394 wedstrijden voor de club en maakte dertig doelpunten. Hij won met Liverpool de Champions League in 2019 en de titel in de Premier League in 2020.

Eerder verlengde Liverpool ook al de contracten van Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker en Virgil van Dijk.

Heracles huurt spits Sierhuis voor een seizoen van Stade Reims

10:19 uur: Heracles Almelo huurt Kaj Sierhuis voor de rest van dit seizoen van het Franse Stade de Reims.

Sierhuis doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde drie duels voor de Amsterdammers. Daarna kwam hij op huurbasis uit voor FC Groningen. De 23-jarige spits maakte in januari 2020 de overstap naar Stade de Reims, waar hij een contract heeft tot 2024.

„Ik denk dat het een mooie match is”, zegt Sierhuis. „Ik geloof erin dat je minuten moet maken om beter te worden en te groeien als speler. Dat hoop en denk ik hier bij Heracles Almelo te kunnen doen. De manier van voetballen past bij me en het gevoel bij de club is goed.”

Moise Kean terug bij Juventus

10:16 uur: Moise Kean keert terug bij Juventus. De Italiaanse club huurt de 21-jarige aanvaller van Everton. Kean speelde in de jeugd al bij Juventus.

In 2016 maakte hij zijn debuut in de Serie A. Met 17 jaar en 88 dagen werd hij daarna in de wedstrijd tegen Bologna de jongste doelpuntenmaker voor Juventus in de competitie. De club verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Verona. In 2019 verkocht Juventus hem aan Everton. Door de Engelsen werd hij weer verhuurd aan Paris Saint-Germain.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo keert Kean terug naar Juventus. De Italianen huren hem voor 7 miljoen euro voor twee seizoenen. In het huurcontract heeft Juventus een optie tot koop bedongen en kan de club hem definitief overnemen voor 28 miljoen euro. Kean wordt ploeggenoot van international Matthijs de Ligt.

SC Heerenveen bezig met dubbelslag

09:31 uur: SC Heerenveen is bezig met een dubbelslag op de transfermarkt. De komst van Anthony Musaba bevindt zich in de afrondende fase. De oud-speler van Vitesse en NEC, die vorig jaar werd gekocht door AS Monaco wordt voor één seizoen gehuurd van de Franse topclub, die de aanvaller afgelopen seizoen al verhuurde aan Cercle Brugge.

Daarnaast willen de Friezen zich op de slotdag van de transferwindow ook nog versterken met de Deense middenvelder Nicolas Madsen van FC Midtjylland.

’Transfer Mbappé naar Real Madrid van de baan’

07.21 uur: De veelbesproken transfer van de Franse sterspeler Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain naar Real Madrid lijkt in ieder geval van de baan. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe wil de Spaanse club niet verder meer praten met de Franse club over een overgang van de 22-jarige international, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij de club van middenvelder Georginio Wijnaldum en aanvaller Lionel Messi.

In de winter kan Real Madrid nog een nieuwe poging wagen om Mbappé vroegtijdig naar Spanje te lokken.

MAANDAG 30 AUGUSTUS

Mondiale speurtocht Willem II naar spits eindigt bij Griek Kampetsis

23.45 uur: Willem II speurde de hele wereld af naar een opvolger van de naar AZ vertrokken Griekse spits Vangelis Pavlidis. Maar dinsdag zal er toch weer een Griekse spits op het trainingsveld staan als hij de keuring doorstaat. De 22-jarige Argyris Kampetsis wordt voor een seizoen gehuurd van Panathinaikos, met optie tot koop. Als de Tilburgse club hem over wil nemen, moet er 700.000 euro op tafel komen.

Willian laat contract bij Arsenal ontbinden

22.41 uur: Willian keert na jaren in Europa te hebben gespeeld huiswaarts. De Braziliaan verruilt Arsenal voor Corinthians. Opmerkelijk is dat de vleugelspeler nog een contract had voor twee seizoenen, maar dat beide partijen in goed overleg hebben besloten om die verbintenis te beëindigen. Hierdoor is de weg vrij voor een transfer naar zijn thuisland.

In 2007 streek Willian neer bij Shakhtar Donetsk. Via Anzhi Makhachkala kwam hij in 2013 terecht bij Chelsea, waar hij bleef tot hij afgelopen seizoen naar Arsenal verkaste.

AS Roma en Pastore per direct uit elkaar

22.13 uur: AS Roma neemt per direct afscheid van de Argentijnse middenvelder Javier Pastore. De Italiaanse club meldt dat het contract van Pastore, dat nog twee jaar doorliep, is ontbonden.

De 32-jarige Pastore kwam in 2018 over van Paris Saint-Germain en speelde sindsdien 36 duels voor AS Roma, waarin hij tot vier doelpunten kwam. Voor zijn periode in Parijs speelde hij voor Palermo, dat hem in 2007 overnam van de Argentijnse club Huracán.

Pastore kwam tot 29 interlands voor het Argentijnse elftal.

Van den Buijs naar RKC

17.10 uur: RKC Waalwijk heeft zich per direct versterkt met Dario van den Buijs. De 25-jarige centrale verdediger komt over van het Belgische Beerschot en tekent een contract tot medio 2025.

De Belg speelde eerder al in Nederland voor FC Eindhoven, Heracles Almelo en Fortuna Sittard. Laatstgenoemde club huurde de mandekker afgelopen seizoen van Beerschot.

FC Groningen neemt aanvaller gratis over van Porto

16.36 uur: Lucas Gomes is door FC Groningen aangetrokken. De 18-jarige aanvaller komt transfervrij over van het Portugese FC Porto. De jeugdinternational tekent een contract van een jaar met optie tot nog een jaar.

Gomes is niet direct een versterking voor de hoofdmacht van de Groningers. Hij begint bij het elftal voor spelers tot 21 jaar.

Bayern neemt middenvelder Sabitzer over van RB Leipzig

16.35 uur: Bayern München heeft de Oostenrijkse middenvelder Marcel Sabitzer overgenomen van RB Leipzig. De 27-jarige Sabitzer heeft in München een contract tot medio 2025 ondertekend.

Sabitzer wordt bij Bayern herenigd met trainer Julian Nagelsmann, die onlangs ook van RB Leipzig naar Bayern overstapte. „Sabitzer heeft alles wat een speler van FC Bayern nodig heeft. Hij zal niet lang hoeven wennen omdat hij de filosofie van onze trainer al goed kent”, aldus directeur Oliver Kahn.

Bozenik verhuurd aan Fortuna Düsseldorf

15.47 uur: Feyenoord heeft Robert Bozenik voor de rest van het seizoen verhuurd aan Fortuna Düsseldorf. De spits kwam dit seizoen amper voor in de plannen van Arne Slot en mag proberen in de Tweede Bundesliga hoge ogen te gooien.

Bozenik speelt sinds januari 2020 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van de Slowaakse club MSK Zilina. De 21-jarige aanvaller wist echter nooit een onuitwisbare indruk achter te laten en de onbetwiste eerste spits te worden.

NEC huurt verdediger Verdonk voor rest van het seizoen

14.28 uur: NEC huurt Calvin Verdonk voor de rest van het seizoen van de Portugese club FC Famalicão. De 24-jarige linksback sluit per direct aan bij de selectie van coach Rogier Meijer.

Verdonk doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde daar in seizoen 2014-2015 in het eerste elftal. De verdediger werd daarna verhuurd aan PEC Zwolle, NEC en FC Twente. Vorig jaar maakte hij transfervrij de overstap naar Portugal.

Geertruida verlengt bij Feyenoord met twee jaar tot medio 2024

11.32 uur: Lutsharel Geertruida gaat zijn contract bij Feyenoord met twee jaar verlengen tot medio 2024. De rechtsbenige verdediger komt sinds 2017 uit in het eerste elftal van de Rotterdammers.

Geertruida onderging afgelopen mei een knieoperatie. „Met mijn herstel gaat het de goede kant op”, zegt hij. „Ik voel dat ik sterker ben geworden en kan niet wachten om er zo snel als mogelijk weer te staan en in de volle Kuip te spelen.”

Geertruida speelt al sinds 2012 bij Feyenoord. De in Rotterdam geboren verdediger doorliep de jeugdopleiding en maakte in 2017 zijn debuut voor het eerste elftal.

Sparta neemt verdediger Meijers over van ADO Den Haag

11.06 uur: Sparta neemt Aaron Meijers opnieuw over van ADO Den Haag. De linksback komt transfervrij over. Vorig seizoen speelde Meijers al op huurbasis voor Sparta.

„We waren nog op zoek naar een tweede linksback, voor de concurrentie in de selectie”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Met zijn ervaring en professionaliteit is hij een waardevolle aanwinst, die ook op het middenveld inzetbaar is.”

Wolfsburg huurt aanvaller Lukebakio van Hertha BSC

10.43 uur: VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel huurt de Belgische aanvaller Dodi Lukebakio voor een seizoen van Hertha BSC. De 23-jarige voetballer speelde sinds 2019 voor de Berlijnse club, waarvoor hij in 59 wedstrijden twaalf keer scoorde.

„We zijn heel blij dat Dodi ervoor heeft gekozen samen met ons de uitdagingen van dit seizoen aan te gaan”, zegt sportdirecteur Marcel Schäfer van Wolfsburg. „Wij zijn ervan overtuigd dat hij ons met zijn kwaliteiten kan helpen om onze doelen te bereiken.”

Lukebakio denkt dat hij goed in het team van Wolfsburg past. „Ik denk dat ik mijn talenten hier optimaal kan benutten en ik verheug me er natuurlijk enorm op om met Wolfsburg in de Champions League te gaan spelen.”