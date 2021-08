Dinsdag Deadline Day: FC Groningen haalt Tounekti uit Noorwegen

DINSDAG 31 AUGUSTUS

FC Groningen haalt linksbuiten Tounekti uit Noorwegen

10:31 uur FC Groningen huurt aanvaller Sebastian Tounekti voor de rest van het seizoen. De club heeft ook een optie tot koop bedongen op de 19-jarige linksbuiten van de club Bodø/Glimt uit Noorwegen.

Tounekti is geboren in het Noorse Tromsø en heeft ook de Tunesische nationaliteit. FC Groningen meldt dat het een rechtsbenige speler is die bij voorkeur vanaf links speelt en op meerdere posities in aanvallend opzicht uit de voeten kan.

"Wij vinden Sebastian een talentvolle speler met potentie", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Hij is nog jong, dus we moeten hem ook de tijd en ruimte geven om te acclimatiseren in zijn nieuwe omgeving. Daarom is de huurconstructie met optie tot koop voor ons heel interessant. We krijgen nu voldoende mogelijkheden om de ontwikkeling van Sebastian van dichtbij te zien."

Heracles huurt spits Sierhuis voor een seizoen van Stade Reims

10:19 uur Heracles Almelo huurt Kaj Sierhuis voor de rest van dit seizoen van het Franse Stade de Reims.

Sierhuis doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde drie duels voor de Amsterdammers. Daarna kwam hij op huurbasis uit voor FC Groningen. De 23-jarige spits maakte in januari 2020 de overstap naar Stade de Reims, waar hij een contract heeft tot 2024.

„Ik denk dat het een mooie match is”, zegt Sierhuis. „Ik geloof erin dat je minuten moet maken om beter te worden en te groeien als speler. Dat hoop en denk ik hier bij Heracles Almelo te kunnen doen. De manier van voetballen past bij me en het gevoel bij de club is goed.”

Kean terug bij Juventus

10:16 uur Voetballer Moise Kean keert terug bij Juventus. De Italiaanse club huurt de 21-jarige aanvaller van Everton. Kean speelde in de jeugd al bij Juventus.

In 2016 maakte hij zijn debuut in de Serie A. Met 17 jaar en 88 dagen werd hij daarna in de wedstrijd tegen Bologna de jongste doelpuntenmaker voor Juventus in de competitie. De club verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Verona. In 2019 verkocht Juventus hem aan Everton. Door de Engelsen werd hij weer verhuurd aan Paris Saint-Germain.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo keert Kean terug naar Juventus. De Italianen huren hem voor 7 miljoen euro voor twee seizoenen. In het huurcontract heeft Juventus een optie tot koop bedongen en kan de club hem definitief overnemen voor 28 miljoen euro. Kean wordt ploeggenoot van international Matthijs de Ligt.

SC Heerenveen bezig met dubbelslag

SC Heerenveen is bezig met een dubbelslag op de transfermarkt. De komst van Anthony Musaba bevindt zich in de afrondende fase. De oud-speler van Vitesse en NEC, die vorig jaar werd gekocht door AS Monaco wordt voor één seizoen gehuurd van de Franse topclub, die de aanvaller afgelopen seizoen al verhuurde aan Cercle Brugge.

Daarnaast willen de Friezen zich op de slotdag van de transferwindow ook nog versterken met de Deense middenvelder Nicolas Madsen van FC Midtjylland.

’Transfer Mbappé naar Real Madrid van de baan’

De veelbesproken transfer van de Franse sterspeler Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain naar Real Madrid lijkt in ieder geval van de baan. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe wil de Spaanse club niet verder meer praten met de Franse club over een overgang van de 22-jarige international, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij de club van middenvelder Georginio Wijnaldum en aanvaller Lionel Messi.

In de winter kan Real Madrid nog een nieuwe poging wagen om Mbappé vroegtijdig naar Spanje te lokken.

MAANDAG 30 AUGUSTUS

Mondiale speurtocht Willem II naar spits eindigt bij Griek Kampetsis

23.45 uur: Willem II speurde de hele wereld af naar een opvolger van de naar AZ vertrokken Griekse spits Vangelis Pavlidis. Maar dinsdag zal er toch weer een Griekse spits op het trainingsveld staan als hij de keuring doorstaat. De 22-jarige Argyris Kampetsis wordt voor een seizoen gehuurd van Panathinaikos, met optie tot koop. Als de Tilburgse club hem over wil nemen, moet er 700.000 euro op tafel komen.

Willian laat contract bij Arsenal ontbinden

22.41 uur: Willian keert na jaren in Europa te hebben gespeeld huiswaarts. De Braziliaan verruilt Arsenal voor Corinthians. Opmerkelijk is dat de vleugelspeler nog een contract had voor twee seizoenen, maar dat beide partijen in goed overleg hebben besloten om die verbintenis te beëindigen. Hierdoor is de weg vrij voor een transfer naar zijn thuisland.

In 2007 streek Willian neer bij Shakhtar Donetsk. Via Anzhi Makhachkala kwam hij in 2013 terecht bij Chelsea, waar hij bleef tot hij afgelopen seizoen naar Arsenal verkaste.

AS Roma en Pastore per direct uit elkaar

22.13 uur: AS Roma neemt per direct afscheid van de Argentijnse middenvelder Javier Pastore. De Italiaanse club meldt dat het contract van Pastore, dat nog twee jaar doorliep, is ontbonden.

De 32-jarige Pastore kwam in 2018 over van Paris Saint-Germain en speelde sindsdien 36 duels voor AS Roma, waarin hij tot vier doelpunten kwam. Voor zijn periode in Parijs speelde hij voor Palermo, dat hem in 2007 overnam van de Argentijnse club Huracán.

Pastore kwam tot 29 interlands voor het Argentijnse elftal.

Van den Buijs naar RKC

17.10 uur: RKC Waalwijk heeft zich per direct versterkt met Dario van den Buijs. De 25-jarige centrale verdediger komt over van het Belgische Beerschot en tekent een contract tot medio 2025.

De Belg speelde eerder al in Nederland voor FC Eindhoven, Heracles Almelo en Fortuna Sittard. Laatstgenoemde club huurde de mandekker afgelopen seizoen van Beerschot.

FC Groningen neemt aanvaller gratis over van Porto

16.36 uur: Lucas Gomes is door FC Groningen aangetrokken. De 18-jarige aanvaller komt transfervrij over van het Portugese FC Porto. De jeugdinternational tekent een contract van een jaar met optie tot nog een jaar.

Gomes is niet direct een versterking voor de hoofdmacht van de Groningers. Hij begint bij het elftal voor spelers tot 21 jaar.

Bayern neemt middenvelder Sabitzer over van RB Leipzig

16.35 uur: Bayern München heeft de Oostenrijkse middenvelder Marcel Sabitzer overgenomen van RB Leipzig. De 27-jarige Sabitzer heeft in München een contract tot medio 2025 ondertekend.

Sabitzer wordt bij Bayern herenigd met trainer Julian Nagelsmann, die onlangs ook van RB Leipzig naar Bayern overstapte. „Sabitzer heeft alles wat een speler van FC Bayern nodig heeft. Hij zal niet lang hoeven wennen omdat hij de filosofie van onze trainer al goed kent”, aldus directeur Oliver Kahn.

Bozenik verhuurd aan Fortuna Düsseldorf

15.47 uur: Feyenoord heeft Robert Bozenik voor de rest van het seizoen verhuurd aan Fortuna Düsseldorf. De spits kwam dit seizoen amper voor in de plannen van Arne Slot en mag proberen in de Tweede Bundesliga hoge ogen te gooien.

Bozenik speelt sinds januari 2020 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van de Slowaakse club MSK Zilina. De 21-jarige aanvaller wist echter nooit een onuitwisbare indruk achter te laten en de onbetwiste eerste spits te worden.

NEC huurt verdediger Verdonk voor rest van het seizoen

14.28 uur: NEC huurt Calvin Verdonk voor de rest van het seizoen van de Portugese club FC Famalicão. De 24-jarige linksback sluit per direct aan bij de selectie van coach Rogier Meijer.

Verdonk doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde daar in seizoen 2014-2015 in het eerste elftal. De verdediger werd daarna verhuurd aan PEC Zwolle, NEC en FC Twente. Vorig jaar maakte hij transfervrij de overstap naar Portugal.

Geertruida verlengt bij Feyenoord met twee jaar tot medio 2024

11.32 uur: Lutsharel Geertruida gaat zijn contract bij Feyenoord met twee jaar verlengen tot medio 2024. De rechtsbenige verdediger komt sinds 2017 uit in het eerste elftal van de Rotterdammers.

Geertruida onderging afgelopen mei een knieoperatie. „Met mijn herstel gaat het de goede kant op”, zegt hij. „Ik voel dat ik sterker ben geworden en kan niet wachten om er zo snel als mogelijk weer te staan en in de volle Kuip te spelen.”

Geertruida speelt al sinds 2012 bij Feyenoord. De in Rotterdam geboren verdediger doorliep de jeugdopleiding en maakte in 2017 zijn debuut voor het eerste elftal.

Sparta neemt verdediger Meijers over van ADO Den Haag

11.06 uur: Sparta neemt Aaron Meijers opnieuw over van ADO Den Haag. De linksback komt transfervrij over. Vorig seizoen speelde Meijers al op huurbasis voor Sparta.

„We waren nog op zoek naar een tweede linksback, voor de concurrentie in de selectie”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Met zijn ervaring en professionaliteit is hij een waardevolle aanwinst, die ook op het middenveld inzetbaar is.”

Wolfsburg huurt aanvaller Lukebakio van Hertha BSC

10.43 uur: VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel huurt de Belgische aanvaller Dodi Lukebakio voor een seizoen van Hertha BSC. De 23-jarige voetballer speelde sinds 2019 voor de Berlijnse club, waarvoor hij in 59 wedstrijden twaalf keer scoorde.

„We zijn heel blij dat Dodi ervoor heeft gekozen samen met ons de uitdagingen van dit seizoen aan te gaan”, zegt sportdirecteur Marcel Schäfer van Wolfsburg. „Wij zijn ervan overtuigd dat hij ons met zijn kwaliteiten kan helpen om onze doelen te bereiken.”

Lukebakio denkt dat hij goed in het team van Wolfsburg past. „Ik denk dat ik mijn talenten hier optimaal kan benutten en ik verheug me er natuurlijk enorm op om met Wolfsburg in de Champions League te gaan spelen.”