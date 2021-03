Weggestuurde Christian Gross: ’Dit is de grootste teleurstelling van mijn carrière’

Een spelersopstand en tegenvallende resultaten waren voor de club uit Gelsenkirchen de aanleiding om Gross al na twee maanden weg te sturen. De hekkensluiter uit de Bundesliga heeft inmiddels al acht punten minder dan de nummer voorlaatst, waardoor de situatie aardig uitzichtloos begint te worden voor ’Die Königsblauen’.

Zondagochtend kreeg Gross het telefoontje met de mededeling dat zijn dienstverband er bij Schalke op zit. „Ik ben erg teleurgesteld”, zegt hij in gesprek met de Zwitserse krant Blick. „Ik had het gevoel dat het team zich aan het ontwikkelen was en we op de juiste weg waren. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Schalke degradatie kan ontlopen.”

Zaterdag werd in Duitse media groot uitgepakt met het nieuws dat de spelers, onder leiding van onder andere Klaas-Jan Huntelaar en Sead Kolasinac, op het ontslag van de trainer hadden aangedrongen. „Die berichten zorgden uiteraard voor veel onrust. Ik sprak zaterdagochtend nog met technisch directeur Jochen Schneider en hij benadrukte dat er geen speler bij hem was geweest”, aldus Gross. „En ik heb ook direct tegen de spelers gezegd dat ze naar mij toe moesten komen als ze problemen hadden. Het kan zijn dat je mij niet mag, maar dan kan je dat gewoon tegen me zeggen. Of iemand is gekomen? Nee. Niemand.”

Gross zegt zelf niet te weten welke spelers het initiatief namen voor de ’opstand’. „Dit is de grootste teleurstelling van mijn carrière. En dit zou ook geen vrolijk einde zijn voor mijn loopbaan. Ik ga de teleurstelling proberen te verwerken en dan kijk ik wel weer verder.”