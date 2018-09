Conte: 'Messi maakte het verschil'

Messi was in het heenduel van de achtste finale (1-1) ook al trefzeker. "Messi maakte het verschil", aldus Conte tegenover BT Sport. "We praten over de beste speler ter wereld. Over twee wedstrijden hebben we wat pech gehad. We hebben vier keer de paal geraakt. Toen wij vandaag op ons best speelden, scoorden zij."

"Messi maakt elk seizoen zestig doelpunten", weet de Italiaan. "We hebben het niet over een topspeler, maar over een superster. Mijn spelers hebben alles gegeven. We hadden geen 3-0 nederlaag verdiend. Maar we moeten verder en ons gaan voorbereiden op het duel met Leicester City van zondag."