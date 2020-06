Sport Kort: Drie nieuwe NBA-besmettingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Weerden volgt Dekkere naar Montpellier

21.32 uur: Ashleigh Weerden zet haar loopbaan voort in Frankrijk. De 21-jarige aanvalster verhuist van FC Twente naar Montpellier. Met FC Twente, waarvoor de Amsterdamse drie seizoenen uitkwam, veroverde ze vorig jaar de landstitel. In hetzelfde jaar debuteerde Weerden ook in Oranje.

„Ik ben heel blij en trots op deze transfer. Montpellier is een vaste waarde in de top-4 van Frankrijk en wil er alles aan doen om het gat met Olympique Lyon en Paris Saint-Germain te dichten”, zei Weerden op de website van haar nieuwe club. „Ik hoop dat we volgend jaar deelname aan de Champions League kunnen bewerkstelligen.” Bij Montpellier treft ze landgenote Anouk Dekker.

Basketbal: Drie NBA-besmettingen bij New Orleans

19.52 uur: Drie spelers van New Orleans Pelicans hebben positief getest op het coronavirus. Dat maakte de club dinsdag bekend, zonder aan te geven om welke spelers het gaat. Het drietal is in isolatie en ondergaat dagelijkse tests. „Wanneer die twee dagen op rij negatief zijn, kunnen ze het team weer versterken”, meldde topbestuurder David Griffin. De Pelicans behoren tot de 22 teams die vanaf 30 juli de competitie gaan hervatten op het besloten Disney Resort in Atlanta.

Sportzender ESPN meldde bij Denver Nuggets ook drie besmettingen die de club hebben genoopt het trainingscentrum te sluiten. Het gaat om drie mensen uit de groep van 35 - inclusief begeleiding - waarmee de Nuggets naar Florida willen afreizen. Daar beginnen op 9 juli de trainingen. Eerder was al bekend dat de Servische center Nikola Jokic in zijn vaderland positief was getest op het longvirus. Hij sluit later aan bij de groep.

Voetbal: Voormalig FIFA-bestuurder tien jaar verbannen

19.28 uur: Voormalig FIFA-bestuurder Markus Kattner mag tien jaar geen functie in het voetbal uitoefenen. De ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA achtte de Duitser schuldig aan belangenverstrengeling en misbruik van zijn positie. Kattner, die in 2016 werd ontslagen, was plaatsvervangend secretaris-generaal en financieel directeur. Hij moet ook een boete betalen van zo’n 950.000 euro.

„Bij de onderzoeken kwamen betalingen van steekpenningen in relatie tot FIFA-toernooien aan het licht aan tal van FIFA-functionarissen, onder wie de heer Kattner”, meldde de commissie op de website van de FIFA. Ook was er sprake van dubieuze wijzigingen of verlengingen van arbeidscontracten en liet Kattner de FIFA opdraaien voor private juridische kosten.

Voetbal: AZ ontbindt contract Duitse verdediger Weigelt

AZ heeft het contract van de Duitse verdediger Henri Weigelt ontbonden. De 22-jarige Weigelt had nog een contract voor een jaar.

Weigelt werd in de zomer van 2018 overgenomen van de Duitse club Arminia Bielefeld, maar wist in Alkmaar geen vaste waarde te worden. Hij speelde slechts één duel in het eerste elftal, een bekerwedstrijd tegen de amateurs van Alcides. In Jong AZ maakte hij 28 keer zijn opwachting.

Weigelt is afkomstig uit de jeugdopleiding van Arminia Bielefeld, dat onlangs promoveerde naar de Bundesliga.

Voetbal: RKC Waalwijk strikt transfervrije keeper Lamprou

14.20 uur RKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van keeper Kostas Lamprou. De 28-jarige Lamprou komt transfervrij over van Vitesse en tekent een contract tot medio 2021.

Lamprou kwam de afgelopen jaren tot 118 eredivisieduels. Hij speelde voor Feyenoord, Willem II, Ajax en Vitesse.

RKC stond op de laatste plaats toen de competitie als gevolg van de coronacrisis werd beëindigd. De Waalwijkers mogen van de KNVB ook volgend seizoen op het hoogste niveau spelen.

Voetbal: FC Utrecht neemt afscheid van hoofdsponsor

13.30 uur FC Utrecht heeft afscheid genomen van hoofdsponsor Zorg van de Zaak. Het netwerk van zorgbedrijven stond vijf jaar op de voorzijde van het shirt van de Utrechters.

Zorg van de Zaak blijft wel als partner aan de club verbonden. Het is nog niet bekend wie de nieuwe hoofdsponsor wordt.

FC Utrecht bestaat woensdag 50 jaar. De club heeft aangegeven op de verjaardag met nieuws naar buiten te komen.

Voetbal: Geen verlenging in Frans bekertoernooi, alleen in finale

11.57 uur: In het Franse bekertoernooi wordt er komend seizoen geen verlenging gespeeld bij een gelijke stand na negentig minuten. In plaats daarvan worden er meteen strafschoppen genomen. Alleen in de finale is verlenging wel mogelijk. Dat heeft de Franse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

Door middel van het schrappen van de verlenging hoopt de bond de fysieke belasting voor de spelers te verlagen. Door het coronavirus moeten voetballers mogelijk in korte tijd veel wedstrijden spelen. Na afloop van het komende seizoen staat bovendien het EK op het programma.

Het nieuwe voetbalseizoen in Frankrijk start op 24 juli met de uitgestelde bekerfinale tussen Paris Saint-Germain en Saint-Étienne. Dat is dan de eerste officiële wedstrijd in het land, sinds het voetbal in maart werd stilgelegd wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zoals het er nu voorstaat mogen 5000 toeschouwers het duel bijwonen. De Franse voetbalbond hoopt nog op meer.

De finale van het ’tweede’ bekertoernooi de League Cup tussen Paris Saint-Germain en Lyon wordt gespeeld op vrijdag 31 juli. De professionele afdeling van het Franse voetbal (LFP) heeft het toernooi om de zogenoemde League Cup met ingang van het komende seizoen geschrapt.

Dat heeft te maken met de marktomstandigheden. Er heeft zich geen enkele omroep gemeld die het evenement tussen 2020 en 2024 wil uitzenden. „We behouden ons wel het recht voor het toernooi weer op te starten als de omstandigheden gunstiger zijn”, luidde het in een verklaring van de organisator.

Motorsport: Van der Mark vertrekt bij Yamaha

11.40 uur: Motorcoureur Michael van der Mark gaat eind 2020 vertrekken bij Yamaha. De 27-jarige Van der Mark heeft ervoor gekozen een nieuwe uitdaging aan te gaan, meldt Yamaha.

„Zowel Yamaha als Van der Mark gaat het opnieuw geplande 2020-seizoen vastberaden in om de succesvolle vierjarige samenwerking in stijl te beëindigen, door te strijden om overwinningen en uiteindelijk mee te doen om het wereldkampioenschap”, luidt de verklaring van de ploeg.

Van der Mark reed sinds 2017 voor Yamaha. In de jaren daarvoor kwam hij uit voor Honda.

De Nederlandse Yamaha-coureur hervat het seizoen in het WK Superbike eind juli in de Spaanse stad Jerez. Op 29 februari en 1 maart werden twee races gereden in Australië. Van der Mark eindigde op circuit Phillip Island twee keer als vierde. Daarna zorgde de coronacrisis ervoor dat de ene na de andere race werd geschrapt of uitgesteld.

Voetbal: Colombiaan Pinto wordt bondscoach VAE

10.14 uur: De Colombiaanse trainer Jorge Luis Pinto moet de nationale voetbalploeg van de Verenigde Arabische Emiraten naar het WK gaan leiden. De bond stelde de 67-jarige Pinto aan als opvolger van de Serviër Ivan Jovanovic, wiens contract in april na een dienstverband van amper een half jaar al weer werd beëindigd. De Colombiaan krijgt de opdracht om zich met de VAE te kwalificeren voor het WK van 2022 in het nabijgelegen Qatar.

Pinto werkt al sinds de jaren 80 als trainer in de voetballerij. Hij was onder meer bondscoach van Colombia, Costa Rica en Honduras. Op het WK van 2014 in Brazilië leidde hij Costa Rica naar de kwartfinales, waarin Oranje via strafschoppen te sterk was.

In eerste instantie kreeg Bert van Marwijk de opdracht om de voetballers uit de Emiraten naar het volgende WK te loodsen. De oud-bondscoach van Oranje werd eind vorig jaar echter ontslagen en opgevolgd door Jovanovic.

Basketbal: Twee spelers Brooklyn Nets besmet met coronavirus

09.22 uur: De Amerikaanse basketballers DeAndre Jordan en Spencer Dinwiddie van NBA-club Brooklyn Nets zijn besmet met het coronavirus. Beiden legden een positieve test af. Voor Jordan zit het seizoen er nu op, Dinwiddie hoopt nog wel naar Orlando te gaan om daar de competitie te kunnen uitspelen met de Nets.

Het is de bedoeling dat 22 teams uit de NBA op een afgesloten deel van Disney World het seizoen gaan uitspelen. De eerste wedstrijden staan voor 30 juli op het programma. Vorige week leverde een testronde onder ruim 300 spelers zestien positieve gevallen op. De betreffende basketballers, van wie de namen niet openbaar werden gemaakt, gingen direct in isolatie. Ze mogen pas terugkeren als een dokter ze officieel genezen heeft verklaard.

De 31-jarige Jordan, onderdeel van het Amerikaanse team dat op de Olympische Spelen van 2016 goud veroverde, kreeg maandag te horen dat hij ook besmet is. De Amerikaan wil geen risico nemen en meldde zich direct af voor het restant van het seizoen.

Honkbal: Bezorgde spelers van kampioen MLB slaan seizoen over

08.56 uur: Twee honkballers van Washington Nationals, de kampioen van de Major League, slaan het komende seizoen over uit angst om besmet te raken met het coronavirus. Het gaat om pitcher Joe Ross en binnenvelder Ryan Zimmerman, bijgenaamd ’Mr. National’ omdat hij z’n hele carrière al voor de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad speelt.

De 35-jarige Zimmerman ziet het niet zitten om binnenkort weer te gaan honkballen. Hij heeft drie jonge kinderen, onder wie een pasgeboren baby, en een moeder die tot de risicogroep behoort.

„Ik heb daarom besloten om niet mee te doen aan het seizoen 2020”, meldde Zimmerman in een verklaring. De Amerikaan speelt al sinds 2005 voor de Nationals, waarmee hij vorig jaar de World Series won. De tweevoudig All Star heeft tal van clubrecords op zijn naam staan.

Omdat Zimmerman en Ross dit jaar niet honkballen, ontvangen ze geen salaris.