Sport Kort: Twee spelers BrooklynNets besmet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Geen verlenging in Frans bekertoernooi, alleen in finale

11.57 uur: In het Franse bekertoernooi wordt er komend seizoen geen verlenging gespeeld bij een gelijke stand na negentig minuten. In plaats daarvan worden er meteen strafschoppen genomen. Alleen in de finale is verlenging wel mogelijk. Dat heeft de Franse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

Door middel van het schrappen van de verlenging hoopt de bond de fysieke belasting voor de spelers te verlagen. Door het coronavirus moeten voetballers mogelijk in korte tijd veel wedstrijden spelen. Na afloop van het komende seizoen staat bovendien het EK op het programma.

Het nieuwe voetbalseizoen in Frankrijk start op 24 juli met de uitgestelde bekerfinale tussen Paris Saint-Germain en Saint-Étienne. Dat is dan de eerste officiële wedstrijd in het land, sinds het voetbal in maart werd stilgelegd wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zoals het er nu voorstaat mogen 5000 toeschouwers het duel bijwonen. De Franse voetbalbond hoopt nog op meer.

De finale van het ’tweede’ bekertoernooi de League Cup tussen Paris Saint-Germain en Lyon wordt gespeeld op vrijdag 31 juli. De professionele afdeling van het Franse voetbal (LFP) heeft het toernooi om de zogenoemde League Cup met ingang van het komende seizoen geschrapt.

Dat heeft te maken met de marktomstandigheden. Er heeft zich geen enkele omroep gemeld die het evenement tussen 2020 en 2024 wil uitzenden. „We behouden ons wel het recht voor het toernooi weer op te starten als de omstandigheden gunstiger zijn”, luidde het in een verklaring van de organisator.

Motorsport: Van der Mark vertrekt bij Yamaha

11.40 uur: Motorcoureur Michael van der Mark gaat eind 2020 vertrekken bij Yamaha. De 27-jarige Van der Mark heeft ervoor gekozen een nieuwe uitdaging aan te gaan, meldt Yamaha.

„Zowel Yamaha als Van der Mark gaat het opnieuw geplande 2020-seizoen vastberaden in om de succesvolle vierjarige samenwerking in stijl te beëindigen, door te strijden om overwinningen en uiteindelijk mee te doen om het wereldkampioenschap”, luidt de verklaring van de ploeg.

Van der Mark reed sinds 2017 voor Yamaha. In de jaren daarvoor kwam hij uit voor Honda.

De Nederlandse Yamaha-coureur hervat het seizoen in het WK Superbike eind juli in de Spaanse stad Jerez. Op 29 februari en 1 maart werden twee races gereden in Australië. Van der Mark eindigde op circuit Phillip Island twee keer als vierde. Daarna zorgde de coronacrisis ervoor dat de ene na de andere race werd geschrapt of uitgesteld.

Voetbal: Colombiaan Pinto wordt bondscoach VAE

10.14 uur: De Colombiaanse trainer Jorge Luis Pinto moet de nationale voetbalploeg van de Verenigde Arabische Emiraten naar het WK gaan leiden. De bond stelde de 67-jarige Pinto aan als opvolger van de Serviër Ivan Jovanovic, wiens contract in april na een dienstverband van amper een half jaar al weer werd beëindigd. De Colombiaan krijgt de opdracht om zich met de VAE te kwalificeren voor het WK van 2022 in het nabijgelegen Qatar.

Pinto werkt al sinds de jaren 80 als trainer in de voetballerij. Hij was onder meer bondscoach van Colombia, Costa Rica en Honduras. Op het WK van 2014 in Brazilië leidde hij Costa Rica naar de kwartfinales, waarin Oranje via strafschoppen te sterk was.

In eerste instantie kreeg Bert van Marwijk de opdracht om de voetballers uit de Emiraten naar het volgende WK te loodsen. De oud-bondscoach van Oranje werd eind vorig jaar echter ontslagen en opgevolgd door Jovanovic.

Basketbal: Twee spelers Brooklyn Nets besmet met coronavirus

09.22 uur: De Amerikaanse basketballers DeAndre Jordan en Spencer Dinwiddie van NBA-club Brooklyn Nets zijn besmet met het coronavirus. Beiden legden een positieve test af. Voor Jordan zit het seizoen er nu op, Dinwiddie hoopt nog wel naar Orlando te gaan om daar de competitie te kunnen uitspelen met de Nets.

Het is de bedoeling dat 22 teams uit de NBA op een afgesloten deel van Disney World het seizoen gaan uitspelen. De eerste wedstrijden staan voor 30 juli op het programma. Vorige week leverde een testronde onder ruim 300 spelers zestien positieve gevallen op. De betreffende basketballers, van wie de namen niet openbaar werden gemaakt, gingen direct in isolatie. Ze mogen pas terugkeren als een dokter ze officieel genezen heeft verklaard.

De 31-jarige Jordan, onderdeel van het Amerikaanse team dat op de Olympische Spelen van 2016 goud veroverde, kreeg maandag te horen dat hij ook besmet is. De Amerikaan wil geen risico nemen en meldde zich direct af voor het restant van het seizoen.

Honkbal: Bezorgde spelers van kampioen MLB slaan seizoen over

08.56 uur: Twee honkballers van Washington Nationals, de kampioen van de Major League, slaan het komende seizoen over uit angst om besmet te raken met het coronavirus. Het gaat om pitcher Joe Ross en binnenvelder Ryan Zimmerman, bijgenaamd ’Mr. National’ omdat hij z’n hele carrière al voor de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad speelt.

De 35-jarige Zimmerman ziet het niet zitten om binnenkort weer te gaan honkballen. Hij heeft drie jonge kinderen, onder wie een pasgeboren baby, en een moeder die tot de risicogroep behoort.

„Ik heb daarom besloten om niet mee te doen aan het seizoen 2020”, meldde Zimmerman in een verklaring. De Amerikaan speelt al sinds 2005 voor de Nationals, waarmee hij vorig jaar de World Series won. De tweevoudig All Star heeft tal van clubrecords op zijn naam staan.

Omdat Zimmerman en Ross dit jaar niet honkballen, ontvangen ze geen salaris.