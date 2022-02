Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Otter trots op met lef rijdende shorttrackster ’Tijger’ Xandra Velzeboer maakt indruk: ’Enorme boost voor de komende seizoenen’

Door Tijmen Lensink

Xandra Velzeboer. Ⓒ René Bouwman

PEKING - De ene ster is in de persoon van Suzanne Schulting nog lang niet uitgedoofd, en de volgende Nederlandse topper dient zich alweer aan. Met Xandra Velzeboer heeft bondscoach Jeroen Otter opnieuw goud in handen. De 20-jarige shorttrackster kijkt na haar vijfde plek op de 1500 meter trots terug op het toernooi en werpt een blik op de toekomst.