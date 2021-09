Paralympisch goud voor handbikers Mitch Valize en Jenette Jansen in Tokio

Jansen was dinsdag goed voor brons in de tijdrit in de H4/H5-categorie. Een dag later volgde goud in de wegrace in de klasse H1-4. Ze liet de Duitse Annika Zeyen en de Amerikaanse Alicia Dana achter zich. Voor Jansen, die bezig is aan haar zevende Spelen, was het haar tiende paralympische medaille.

Olympisch debutant Valize bleef in een spannende sprint de Fransman Loïc Vergnaud net voor. De Nederlander Tim de Vries pakte het brons.