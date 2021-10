Organisator dodelijke vlucht met Sala schuldig bevonden

Sala en de piloot kwamen om het leven. Een meerderheid van de jury oordeelde dat de man, die de vlucht arrangeerde, schuldig is aan het in gevaar brengen van de veiligheid van een vliegtuig.

De 28-jarige Argentijn Sala stond een kleine vier jaar terug op het punt de overstap te maken van de Franse club Nantes naar Cardiff City. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de piloot van de betreffende vlucht geen vergunning had om met het vliegtuig te vliegen. Ook mocht hij niet in de nacht vliegen. Uit het onderzoek bleek ook dat hij te snel vloog terwijl hij probeerde slecht weer te vermijden. Het toestel stortte op 21 januari 2018 neer en werd pas in februari gevonden.

Met de transfer was naar verluidt een transfersom gemoeid van circa 20 miljoen euro. Later, na het dodelijke ongeluk, besliste wereldvoetbalbond FIFA dat Cardiff alsnog een bedrag van 6 miljoen euro aan Nantes moest betalen.

Henderson hoort op 12 november hoe hoog zijn straf is.