Van Dijk uit comfortzone: ’5-3-2 systeem zal wennen zijn’

Door Jeroen Kapteijns

Virgil van Dijk tijdens de training van Oranje. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De coronabesmetting van bondscoach Louis van Gaal is een flinke streep door de rekening voor het Nederlands elftal, erkent captain Virgil van Dijk. De keuzeheer van Oranje zou deze week juist gebruiken voor het implementeren van een nieuw systeem en door de isolatie mist hij meerdere trainingsdagen. De grote tactische omslag die Van Gaal voor ogen heeft, zal de nodige aanpassing vergen, verwacht Van Dijk, die nog even liet vallen dat het tot nu toe gebruikte 4-3-3 systeem in zijn ogen erg goed bij dit Oranje past.