Fans NY Red Bulls verlaten stadion vanwege ’te lichte straf’ na racisme-rel Vanzeir

Het volkslied was net gespeeld en bijna zou de wedstrijd tussen New York Red Bulls en Houston Dynamo zaterdagavond afgetrapt worden, toen plotseling drie grote supportersgroepen van die eerste ploeg het stadion verlieten. Viking Army, Empire Supporters Club en Torcida 96 hadden van tevoren aangekondigd dat te zullen gaan doen, en voegden de daad bij het woord. De ’south ward’, de naam van de tribune waar zij altijd staan, was bij de aftrap dan ook quasi volledig leeg.

De aanleiding van het protest is de schorsing die de Belg Dante Vanzeir kreeg na het racisme-incident van vorige week. De spits moet zes wedstrijden vanuit de tribune toekijken, maar voor de supporters is dat geen gepaste straf na zijn gedrag. Dat maakten ze duidelijk met spandoeken, waarop onder meer ’Geef racisme geen plaats’ en ’Geloof zwarte spelers’ geschreven stond. De fans protesteerden ook tegen Gerhard Struber, de trainer van hun club, omdat die de heisa volgens hen ook slecht aangepakt heeft. Ze riepen om zijn ontslag.

Statement op sociale media

Ze hadden eerder op de avond een statement gepost over hun actie op sociale media. „We zijn verenigd in ons verlangen om te protesteren tegen wat gebeurd is op 8 april, net als tegen de inadequate reactie van New York Red Bulls en de Major League Soccer (MLS). „Dante heeft een schorsing van zes wedstrijden gekregen, maar wij vinden dat niet voldoende. MLS heeft zijn zero-tolerantiebeleid niet nageleefd. We roepen hen dan ook op om hun bevindingen te herevalueren.”

Er staat ook een duidelijke oproep in om Struber te ontslaan. „We zullen niet actief supporteren in de Red Bull Arena tot Dante Vanzeir en Gerhard Struber een terechte straf krijgen en verantwoordelijk zullen gehouden worden voor hun daden.” Door het noodweer in de VS begon de wedstrijd met drie kwartier vertraging. De wedstrijd eindigde op 1-1.