Biedt ontslag Solskjaer perspectief voor Donny van de Beek?

De Noor stond al lange tijd onder druk bij de zwak presterende Mancunians, maar kreeg lang het vertrouwen van de clubleiding vanwege zijn staat van dienst als speler voor de club en het feit dat hij ’onderdeel uitmaakt van de Manchester-familie’, zoals zondag in het persbericht na zijn ontslag stond. Maar eens is de maat vol. Na het ontluisterende optreden tegen Watford is Manchester United afgezakt naar de achtste plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt al twaalf punten.

Drie seizoenen onder Solskjaer hebben Manchester United weinig tot niets opgeleverd. Er werd geen enkele prijs gepakt, terwijl er voor meer dan 440 miljoen euro aan nieuwe spelers werd uitgegeven. De uitgaven voor Harry Maguire (87 miljoen euro in 2019) en Jadon Sancho (85 miljoen euro in 2021) spanden de kroon. Die investeringen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, want zowel Maguire als Sancho maken een allesbehalve onuitwisbare indruk.

In de zomer van 2020 werd door Manchester United 39 miljoen euro betaald aan Ajax voor Van de Beek. Solskjaer overtuigde de middenvelder om naar Old Trafford te komen, maar eenmaal daar kwam hij amper aan spelen toe onder de Noor. Dit seizoen staat de teller op slechts drie wedstrijden en zestig (!) minuten. Tegen Watford liet Van de Beek echter zien dat hij de strijd om meer speeltijd nog niet heeft opgegeven. Met een knap doelpunt zorgde hij kort na zijn invalbeurt voor de aansluitingstreffer. Hoewel Manchester United uiteindelijk weinig aan het doelpunt had, zal Van de Beek er vertrouwen uit putten. En het vertrek van Solskjaer kan zomaar nieuwe kansen bieden. In de Engelse media worden Erik ten Hag (Ajax) en de werkloze Zinedine Zidane genoemd als belangrijkste kandidaten voor de opvolging van de Noor. Met Ten Hag werkte Van de Beek natuurlijk al eerder in Amsterdam.