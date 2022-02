FIFA en UEFA schorsen Rusland vanwege inval Oekraïne

De eerstvolgende wedstrijd die ertoe deed was de play-off voor deelname aan het WK voetbal eind dit jaar in Qatar. Rusland zou Polen treffen op 24 maart. Polen had al aangegeven onder geen beding deze wedstrijd te zullen spelen. De schorsing betekent dat deze wedstrijd sowieso niet doorgaat.

Het besluit betekent ook dat Spartak Moskou niet verder gaat in de Europa League. De club was was overigens nog maar de enige Russische vertegenwoordiger op het Europese clubtoneel. Zenit Sint-Petersburg strandde eerder van de week in de Europa League.

De beslissing van beide voetbalbonden betekent ook dat Rusland komende zomer in Engeland niet meedoet aan het EK voor vrouwen.

Eerder al ontnam de Europese voetbalbond UEFA de Russische stad Sint-Petersburg de finale van de Champions League naar aanleiding van de aanval van de Russen op Oekraïne. Het Stade de France in Parijs is nu de locatie voor de eindstrijd van het belangrijkste clubtoernooi.

Ⓒ REUTERS

Met name grote voetbalfederaties uit Duitsland en Engeland zouden op verregaande maatregelen hebben aangedrongen.