Russische voetbalbond furieus na schorsing: ’Discriminerende maatregel’

De eerstvolgende interland die ertoe deed was de play-off voor deelname aan het WK voetbal eind dit jaar in Qatar. Rusland zou Polen treffen op 24 maart. Polen had al aangegeven onder geen beding deze wedstrijd te zullen spelen. De schorsing betekent dat deze wedstrijd niet doorgaat en dat Rusland sowieso niet zal deelnemen aan het WK.

Russische voetbalbond noemt schorsing ’discriminerende maatregel’

De Russische voetbalbond RFU heeft de wereldwijde schorsing door de overkoepelende bonden FIFA en UEFA betiteld als discriminerend. „Deze beslissing is in strijd met de normen en waarden van internationale competitie, evenals met de geest van de sport”, stelde de RFU in een verklaring.

„De maatregel heeft een duidelijk discriminerend karakter en schaadt een groot aantal sporters, coaches, werknemers van clubs en bovenal miljoenen Russische en buitenlandse fans”, aldus de RFU.

Het Russisch Olympisch Comité ROC liet zich eveneens kritisch uit over het advies van het Internationaal Olympisch Comité aan sportfederaties om sporters uit Rusland en Belarus niet meer te laten meedoen aan internationale wedstrijden en toernooien. „Onrechtvaardig en in strijd met de regels van het IOC en vooral het olympisch handvest”, was de reactie van het ROC.

Voor de Europa League heeft de schorsing gevolgen voor Spartak Moskou. Die ploeg, waar Quincy Promes onder contract staat, wordt uit het toernooi gezet, waardoor de Duitse club RB Leipzig rechtstreeks toegang krijgt tot de kwartfinales. De eerste ontmoeting tussen die twee teams stond gepland voor 10 maart.

EK voetbal vrouwen

De schorsing geldt voor alle Russische nationale voetbalteams, dus ook het vrouwenteam dat in juli zou meedoen aan het EK in Engeland. De Russische vrouwen zouden op dat toernooi in de groepsfase aantreden tegen het Nederlands elftal. De Nederlandse bond KNVB besloot eerder op maandag dat de vertegenwoordigende elftallen tot nader order geen wedstrijden spelen tegen nationale elftallen van Rusland en Wit-Rusland. Dat gold dus ook voor het duel van de ’Leeuwinnen’ op het EK.

De FIFA heeft zijn standpunt aanzienlijk aangescherpt. De mondiale bond verklaarde zondag na de inval in Oekraïne nog dat Russische voetbalclubs en de nationale teams wedstrijden konden blijven spelen, zij het op neutraal terrein en zonder publiek. Dat standpunt leidde tot veel kritiek en Polen noemde het zelfs „totaal onaanvaardbaar.” De UEFA besloot eerder al de finale van de Champions League niet in Sint-Petersburg te laten spelen en wees Parijs als vervangende stad aan.

„Het voetbal is eensgezind in volledige solidariteit met alle getroffen mensen in Oekraïne. De voorzitters van de FIFA en de UEFA hopen dat de situatie in Oekraïne snel aanzienlijk zal verbeteren, zodat voetbal weer kan zorgen voor eenheid en vrede onder de mensen”, luidde een gezamenlijke verklaring.