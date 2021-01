Premier League-spelers onder vuur na oudjaarsfeest

Volgens Britse media zouden Milivojevic en Fulham-aanvaller Aleksandar Mitrovic met zeker zeven anderen oudejaarsavond hebben gevierd.

Milivojevic speelde zaterdag gewoon tegen Sheffield United (2-0 zege) nadat hij negatief had getest op het coronavirus.„Ik weet ervan en uiteraard veroordelen we het”, zei Hodgson na de wedstrijd over het gedrag van zijn aanvoerder. „We zijn van streek, het doet het imago van de club of Luka geen goed.”

„We weten dat hij de spelers van het andere team niet in gevaar heeft gebracht omdat de Premier League hem groen licht had gegeven om te spelen. Maar het is geen kwestie van risico’s op het voetbalveld, de risico’s komen wanneer mensen overheidsrichtlijnen overtreden.”

Fulham heeft laten weten „teleurgesteld” te zijn in Mitrovic. „Hij is zich ervan bewust dat de club teleurgesteld in hem is en weet welk gedrag we van hem verwachten”, aldus Fulham. „We zullen de zaak intern bespreken.”