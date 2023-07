Bijna-stunt in Groesbeek: De Treffers laat Olympique Lyon in een oefenduel flink schrikken

Toen Lacazette al niet meer op het veld stond - hij speelde een helft - kwam de ploeg van trainer Leeroy Echteld op een verrassende voorsprong. Na hands ging de bal op de stip en was het Coen Maertzdorf die de score opende. Eerder in de wedstrijd was Ricardo Ippel het dichtst bij een goal geweest. Zijn inzet belandde op de lat.

In de zeventigste minuut kwam Lyon langszij via Tino Kadewere, die de net ingevallen Gijs Schalks passeerde en in een leeg doel binnenwerkte. Een minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd maakte Jeff Reine-Adélaïde vanaf de strafschopstip de 1-2.

Lyon trad aan met een aantal bekende namen. Naast Lacazette waren dat onder anderen doelman Anthony Lopes, Corentin Tolisso en Dejan Lovren. Die laatste moest zich al na tien minuten geblesseerd laten vervangen.

Assistent Jong Oranje

Gelijktijdig met de aftrap van het duel kwam naar buiten dat Echteld het trainerschap bij De Treffers gaat combineren met een functie als assistent-bondscoach bij Jong Oranje.

„Leeroy heeft recent de UEFA Pro-opleiding bij de KNVB afgerond, dus we hebben hem van dichtbij meegemaakt. We zien in hem een talentvolle trainer die een perfecte aanvulling is op hoofdcoach Michael Reiziger”, aldus Nigel de Jong, de directeur topvoetbal bij de KNVB. „Ik denk dat het goed is dat Leeroy zijn werk als hoofdcoach bij De Treffers blijft doen. Niet alleen voor zijn eigen ontwikkeling, maar ook omdat het een mooi bewijs is dat prof- en amateurvoetbal hand in hand kunnen gaan. Met de ervaring die hij als oud-prof meeneemt, geloof ik dat hij de jonge spelers van nu zeker kan inspireren.”