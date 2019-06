Analyse: Wiegman weet met welk bijltje ze moet hakken

Sarina Wiegman kijkt toe. Ⓒ EPA

LE HAVRE - Wie de Oranje Leeuwinnen zag ploeteren tegen Nieuw-Zeeland, herkende in vrijwel niets de sprankelende Europese kampioenen van twee jaar geleden terug. De winnende goal van invaller Jill Roord in blessuretijd verhinderde dat Oranje op dit WK direct schade opliep. Tot het laatste moment werd als team geknokt, maar geen moment als team gespeeld. Het balletje ging moeizaam rond, de passing was slordig en de drang om elkaar door middel van loopacties oplossingen te bieden leek maar mondjesmaat aanwezig.