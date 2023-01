PSV en Chelsea bevestigen overstap Noni Madueke

PSV heeft met Chelsea een mondeling akkoord bereikt over een transfersom die rond de 35 miljoen euro ligt en door extra’s kan oplopen richting 40 miljoen euro. Beide clubs hebben inmiddels de overstap bevestigd.

Tweede grote aderlating

Het verlies van Madueke is een tweede grote aderlating voor PSV, dat daarmee een nog zwaardere hypotheek legt op de kampioenskansen. Het bod van Chelsea was echter dusdanig hoog, dat PSV het niet kon weigeren. Madueke draagt een flinke blessuregeschiedenis met zich mee en het is een groot financieel risico om zo’n hoog bod naast zich neer te leggen. Chelsea zit momenteel sportief in een lastig parket en wil flink investeren om het team weer op peil te krijgen. Madueke is extra interessant, omdat de Engelsman door zijn jaren als jeugdspeler bij Tottenham Hotspur te boek staat als zogenaamde ‘home grown-speler’.

Bekijk ook: Waarom wereldkampioen Chelsea plots Madueke wil halen

Door het verlies van Gakpo én Madueke zal PSV zich flink gaan roeren op de transfermarkt. Twee targets zijn al bekend. PSV heeft zich bij Villarreal gemeld om zesvoudig international Arnaut Danjuma, een oud-jeugdspeler van PSV, toen hij nog de naam Groeneveld droeg, te huren voor de rest van het seizoen. Bovendien is PSV in gesprek met Wolverhampton Wanderers over het huren van Fabio Silva, een Portugese spits van 20, die in de eerste seizoenshelft op huurbasis actief was voor Anderlecht, maar daar vertrokken is vanwege een verstoorde verhouding met trainer Brian Riemer. Het management van Silva geeft aan, dat er gesproken wordt met PSV, maar er zijn meerdere kapers op de kust voor de speler die door Wolverhampton voor 40 miljoen euro is overgenomen van FC Porto. Ook Real Sociedad en Sevilla hebben interesse voor Silva.