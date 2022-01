Fred Grim en Willem II-selectie opgewacht door boze fans: ’Dit is geen fijne periode, nee’

„Het was weer niet goed genoeg”, concludeerde Willem II-trainer Fred Grim, die met zijn club nu veertiende staat met 18 punten. „Door een individuele fout komen we op een 1-0 achterstand en dan zie je dat dat een mentale tik is. Voorin hebben we te weinig stootkracht en dat neem je na zo'n tegengoal dan ook in je hoofd mee. Daardoor was het een dubbele tik voor ons.”

Toch blijft Grim, die met zijn spelers in Tilburg werd opgewacht door boze fans, optimistisch. „Ik heb nog steeds vertrouwen dat ik het om kan draaien. Dit is geen fijne periode, nee, maar ik geef niet op. Nooit. In de kleedkamer was er na afloop natuurlijk teleurstelling en iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om, maar je moet wel met elkaar verder. Elkaar de waarheid zeggen mag, discussiëren ook, maar vervolgens begint de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Zo werkt het ook gewoon.”

"Ik geef niet op, nooit"

PEC was vrijdag vanwege meerdere coronabesmettingen niet eens op volle sterkte. De club had de KNVB ook gevraagd om de wedstrijd uit te stellen, maar zonder resultaat. Toch had iedereen van de basiself en de invallers Eredivisie-ervaring.

Van den Belt (20) opende na nog geen half uur spelen de score uit een voorzet van aanvoerder Bram van Polen. PEC kwam in de eerste helft tot verschillende kansen, maar wist de voorsprong niet uit te breiden. In de tweede helft waren er minder mogelijkheden. In de 78e minuut maakte Van den Belt zijn tweede treffer, waarmee hij de wedstrijd besliste.

PEC blijft ondanks de overwinning onderaan staan in de Eredivisie, met nu 9 punten. Wel is het gat met Fortuna Sittard, de nummer 17 van de ranglijst, verkleind tot 4 punten.

