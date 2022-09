Paris Saint-Germain maakt Jackie Groenen duurste Nederlandse voetbalster ooit

Met de transfer wordt Groenen de duurste Nederlandse voetbalster tot dusver. Sherida Spitse was in 2013 de eerste speelster waar internationaal voor werd betaald. Zij vertrok destijds voor ongeveer 25.000 euro van FC Twente naar het Noorse SK Lillestrøm. Sindsdien werden diverse Nederlandse spelers voor transfersommen verhandeld, maar nog nooit werd zoveel neergelegd als voor Groenen.

De 92-voudig international lag in Manchester nog tot volgend jaar zomer vast. De Mancunians wilden de dynamische middenvelder eigenlijk niet kwijt en hielden lang hun poot stijf, maar konden het bedrag dat uiteindelijk op tafel kwam niet weigeren.

Voor Groenen ligt in Parijs, waar ze collega-international Lieke Martens treft, een mooie uitdaging. In tegenstelling tot United speelt PSG wel Champions League-voetbal. Waar de Engelsen afgelopen drie seizoenen als vierde eindigden, is PSG dankzij de tweede plaats van vorig jaar zeker van een Champions League-ticket. Vorig jaar reikten de hoofdstedelingen nog tot de halve finale, waarin Olympique Lyon, net als in de strijd om de landstitel, te sterk bleek.

„Toen PSG informeerde, heb ik natuurlijk contact gezocht met Lieke. We kijken er heel erg naar uit om na ons eerdere gezamenlijke avontuur bij Duisburg (tussen 2012 en 2014, red.) nu opnieuw ook op clubniveau weer samen om de prijzen te strijden”, aldus Groenen, die in 2017 samen met Martens Europees kampioen werd met de Oranje Leeuwinnen.

Groenen was in 2019 een van de eerste topspelers die een contract tekende bij Manchester United, dat destijds net was gepromoveerd naar het hoogste Engelse niveau. Het aantrekken van de blondine werkte als een soort vliegwiel, waarna meerdere grote namen volgden. Europees voetbal werd echter steeds nét niet gehaald.

Lieke Martens (links) en Jackie Groenen (rechts) zijn straks teamgenoten bij Oranje én PSG. Ⓒ ANP/HH

Bondscoach Andries Jonker zit komend seizoen ongetwijfeld op de tribune tijdens de duels tussen PSG en Lyon. Met Groenen en Martens in het shirt van Les Parisiens en Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola bij L’OL wordt de Franse topper een heus Oranje-onderonsje. De vrouwen van PSG spelen hun thuiswedstrijden in het Stade Jean-Bouin, een stadion waar 20.000 bezoekers in passen.

Groenen was op het afgelopen EK, waar Nederland in de kwartfinale sneuvelde tegen haar nieuwe ’thuisland’ Frankijk, ondanks de matige teamprestaties een van de uitblinkers. In het openingsduel tegen Zweden viel ze op met haar balveroveringen en passes. Door een coronabesmetting miste ze het tweede groepsduel tegen Portugal, maar in de twee duels die volgden stond ze gewoon weer haar mannetje.

Groenen kwam voor haar overstap naar United uit voor SGS Essen, FCR Duisburg, Chelsea en FFC Frankfurt.