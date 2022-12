WK darts nu al voorbij voor Jermaine Wattimena

Het was de negende WK-deelname van Wattimena. Hij wist drie keer de laatste 32 te halen, maar tegen Rafferty kwam hij niet echt in zijn spel. Hij vocht zich twee keer terug van een achterstand en in de vijfde set kreeg hij door missers van zijn tegenstander nog de kans om de partij te winnen, maar die liet hij liggen.

Wattimena was de eerste van de twaalf Nederlanders die in actie komen in het Londense Alexandra Palace. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen geldt als een van de favorieten voor de titel. Mighty Mike speelt zijn eerste wedstrijd pas komende woensdag. Mogelijk is Niels Zonneveld dan zijn tegenstander in de tweede ronde.

Peter Wright

Peter Wright begon zijn titelverdediging met succes. Hij speelde nu al zijn partij uit de tweede ronde. De Noord-Ier Mickey Mansell vormde geen al te groot obstakel; Wright won met 3-0 in sets. Hij gunde zijn tegenstander in de hele wedstrijd één leg.