Formule 1 gaat (zonder Verstappen) online verder

De serie wordt gemaakt om fans toch nog Formule 1 te kunnen laten ‘kijken’. Komend weekeinde wordt er al gestart met de Grand Prix van Bahrein, die dan normaliter zou worden afgewerkt. Diverse Formule 1-coureurs zullen meedoen.

Het seizoen krijgt de naam F1 Esports Virtual Grand Prix series en worden gespeeld via het officiële spel van de koningsklasse en gelden puur als entertainment. Er zijn geen punten voor het kampioenschap te verdienen.

Max Verstappen doet overigens niet mee aan de serie. De Red Bull-coureur is zeer actief in het simracen, maar doet met zijn team Redline mee aan een groot aantal andere races op andere platformen.

De online races van de Formule 1 worden gespeeld via het officiële spel van de koningsklasse. Races die niet op de game van vorig jaar zaten, zoals Vietnam en Zandvoort, worden vervangen door een alternatief circuit. De eerste zeven races van dit Formule 1-seizoen zijn uitgesteld of, zoals Monaco, al helemaal geannuleerd. De Grand Prix van Azerbeidzjan is vooralsnog de eerste race van het seizoen, op 7 juni.