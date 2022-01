Gerommel met vaccinatiepas komt voormalig Werder-trainer Markus Anfang duur te staan

Anfang, die opstapte nadat er ophef ontstond over zijn handelwijze, is door de Duitse voetbalbond DFB voor een jaar geschorst. De straf gaat met terugwerkende kracht in op 20 november, maar wordt vanaf 10 juni omgezet in een voorwaardelijke sanctie, meldt de DFB.

Anfang had als trainer van Werder Bremen fraude gepleegd met een vaccinatiepas. Nadat bekend was geworden dat er een strafrechtelijk onderzoek liep tegen hem en zijn assistent Florian Junge diende hij zijn ontslag in bij de club, die tegenwoordig uitkomt op het tweede niveau. Hij hield lang vol dat hij onschuldig was, maar bekende later toch dat hij gesjoemeld had met het vaccinatiebewijs.