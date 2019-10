Geen Ronde van Californië in 2020

Robert Gesink tijdens de Ronde van Californië van 2012. Ⓒ AFP

De Ronde van Californië vindt niet plaats in 2020. De organisatie heeft laten weten dat het de Amerikaanse rittenkoers voor volgend jaar van de kalender haalt. Het is nog niet bekend of de etappekoers in Californië daarna terugkeert op de wielerkalender.