Intense maanden Sluiter en Svitolina: ’Dan praat je er over dat haar oma nog in Oekraïne zit’

Door Tijmen Lensink en Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Elina Svitolina krijgt op Roland Garros steun van haar man Gaël Monfils en haar coach Raemon Sluiter. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Raemon Sluiter puft na een intensieve periode op de WTA Tour even uit in Nederland. Een aantal maanden keihard werken leverde zijn pupil Elina Svitolina (28) een toernooizege op in Straatsburg en een kwartfinale op Roland Garros. Thuis in Rotterdam vertelt de topcoach uitgebreid over de nu al heel hechte band met Svitolina en het leeuwenhart van de Oekraïense, die is getrouwd met de Franse virtuoos Gaël Monfils.