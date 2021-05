Willem II handhaaft zich in Eredivisie, FC Emmen gedwongen tot nacompetitie

Door de rechtstreekse degradatie van ADO Den Haag en VVV-Venlo vorige week was de angel uit de degradatiestrijd gehaald, maar voor FC Emmen en Willem II was de spanning nog groot. Beide ploegen streden voor het ontlopen van deelname aan de promotie/degradatie-play-offs, waartoe de nummer zestien veroordeeld is.

Vooraf zorgde het uitlekken van het nieuws dat Fortuna Sittard, de tegenstander van Willem II, vanuit Emmen benaderd was voor een aanmoedigingspremie voor een extra lading aan de tweestrijd tussen de Drentse en Brabantse club. Een dergelijke premie is niet toegestaan volgens de reglementen van de KNVB. Fortuna Sittard maakte daarom melding van de toenadering bij de KNVB en de FBO, de belangenorganisatie van de werkgevers in het betaald voetbal.

Wereldgoal Pavlidis

FC Emmen deelde de eerste klap uit door in de 36e minuut op voorsprong te komen via Luka Adzic. Daarmee gingen de Drenten Willem II virtueel voorbij. Negen minuten later volgde het antwoord van Willem II. Clubtopscorer Vangelis Pavlidis maakte op knappe wijze de 1-0. De Griek slalomde door de Fortuna-defensie en rondde af met een bekeken wippertje, een schitterend doelpunt, zijn twaalfde competitiegoal van dit seizoen.

In de tweede helft kwam Fortuna, dat door de vroege voorsprong van Sparta tegen SC Heerenveen al wist dat de ambities op de achtste plaats begraven konden worden, sterk uit de kleedkamer. Na een prima pass van Sebastian Polter maakte Zian Flemming er 1-1 van. En zo was FC Emmen na 48 minuten voetballen weer virtueel veilig. De Drenten vergrootten in de 53e minuut hun voorsprong op VVV. Sergio Pena benutte een strafschop (0-2). Het was alweer de negende benutte penalty van FC Emmen dit seizoen. Acht van die strafschoppen werden gegeven in de laatste tien wedstrijden waarin de ploeg van trainer Dick Lukkien door een goede serie opklom van de laatste naar de zestiende plaats. In de 64e minuut besliste routinier Michael de Leeuw met zijn dertiende competitietreffer van dit seizoen (0-3) de wedstrijd definitief in Emmens voordeel.

Play-offs voor Emmen

Het bleef desondanks spannend voor de ploeg, die in de laatste twaalf speelronden zo knap uit geslagen positie wist terug te komen, want het had dan wel zelf aan de verplichting voldaan, maar Willem II mocht per se niet winnen. De Tilburgers met trainer Zeljko Petrovic ondanks zijn herniapijnen weer aan de zijlijn knokten zich terug in de wedstrijd en werden daarvoor beloond met de 2-1 van verdediger Sebastian Holmén in de 67e minuut. Door deze goal was Willem II weer virtueel veilig. Maar de marge was klein en daardoor bleef het spannend tot de allerlaatste minuut. Zou Willem II zich rechtstreeks veilig spelen en zelfs over streekgenoot RKC Waalwijk heenspringen naar de veertiende plek of zou Fortuna nog scoren en daarmee de Tilburgers veroordelen tot de play-offs, waarin streekgenoot NAC Breda de eerste tegenstander zou zijn? Er waren nog enkele hachelijke situaties voor het Willem II-doel, maar keeper Aro Muric wist zijn doel verder schoon te houden, zodat Petrovic en zijn spelers konden juichen.

De druiven zijn zuur voor FC Emmen, dat zelfs nog tot 4-0 uitliep tegen VVV door een goal van Paul Gladon, maar de Drenten moeten na de knappe comeback via de play-offs Eredivisiebehoud veiligstellen. Dat is voor Eredivisieclubs een mijnenveld is de afgelopen jaren gebleken. Tien van de twaalf laatste Eredivisieclubs, die play-offs moesten spelen, sneuvelden in de play-offs waarin altijd grote verrassingen zijn. Dat weet FC Emmen, dat drie jaar terug als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie via de play-offs promoveere, maar al te goed.