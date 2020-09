Kenny Tete vervolgt loopbaan bij Fulham

De Londense club meldt dit op sociale media met ’Teterrific’. De rechtsback heeft een contract voor vier jaar getekend, met een optie voor nog een jaar.

„Het is een geweldig gevoel. Ik voel me gezegend dat ik hier nu mag zijn”, zegt hij op de clubwebsite. „Ik kan niet wachten om mijn nieuwe reis te beginnen en mijn nieuwe ploegmaten te ontmoeten. Ik vernam dat Fulham interesse had en werd even ’weggeblazen’.”

Tete vervolgt: „Ik sprak met mensen die dicht bij me staan en wilde daarna zo snel mogelijk van Lyon naar Fulham. Het team is terug in de Premier League en ik ga hier 100 procent geven om ons er in te houden.”

Oud-Ajacied Tete speelde sinds 2017 bij Lyon, waar hij ploeggenoot was van Memphis Depay. Lyon reikte afgelopen seizoen tot de halve finale van de Champions League, waarin Bayern München met 3-0 te sterk was.

