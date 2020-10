Kiki Bertens uitgeschakeld in vierde ronde Roland Garros

Met de frisse straffe wind in de eerste set op Court Suzanne -Lenglen had de Nederlandse beste tennisster duidelijk meer moeite dan de onbevangen spelende Trevisan. Bertens had moeite om de ballen diep in het veld te slaan, zagen ook naast wat suppoosten en coaches de nauwelijks vijf aanwezige toeschouwers. De Italiaanse pakte tien punten op rij en liep al snel uit naar 4-1.

De Wateringse sloeg veel onnodige fouten en had moeite met de omstandigheden. De timing bij het raken van de bal leek niet echt te kloppen. Trevisan, de nummer 159 van de wereld, mocht derhalve na krap 22 minuten tennis al bij een 5-1 stand serveren voor de eerste set. Vooral op haar tweede service verloor Bertens veel punten.

Nadal-achtige forehands

Echter, het ging ineens niet meer vanzelf bij Trevisan. Het begon een beetje te lopen bij Bertens en ze kwam terug tot 5-4. Ze leek een inhaalrace te maken na haar zwakke start van de wedstrijd, maar ze verloor toch de eerste set: 6-4.

De wind leek geen vat te krijgen op de linkse forehand-zwiepers van Trevisan, dat deed ze veelal op geweldige wijze. De stijl deed denken aan Rafael Nadal zo af en toe. „Ik krijg de bal niet naar de backhand”, was dan ook te horen op het gemalen baksteen. Het leverde de Italiaanse meteen een break op in de tweede set. Ze stuurde Bertens zo af en toe van het kastje naar de muur en het stond al snel 3-0.

Kiki Bertens Ⓒ ANP/HH

Geen initiatief

Trevisan dicteerde de rally’s, waardoor Bertens geen initiatief durfde en kon nemen. 4-0 dreigde, maar een paar mooie punten en wat slordigheden bij Trevisan zorgde ineens voor een revival: 3-3.

Maar na het verlies van de cruciale zevende game door Bertens, mocht Trevisan bij 5-3 gaan serveren, maar voor de zoveelste keer deze editie van Roland garros toonde Bertens ook weer karakter. De service liet Bertens echter hopeloos in de steek: 6-4, einde wedstrijd en einde toernooi.

Sprookje Trevisan

De 26-jarige qualifier deed nog maar één keer eerder mee aan een grandslamtoernooi en kwam toen in het Australische Melbourne niet door de eerste ronde. Maar in Parijs beleeft ze een sprookje, zo bekende ze zelf vrijdagavond na haar bijzondere overwinning in de derde ronde op de Griekse Maria Sakkari.

Ze mag zich nu gaan opmaken voor een duel in de kwartfinale met Iga Swiatek, die verrassend favoriete Simona Halep wist te verschalken (6-1, 6-2).