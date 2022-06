Gareth Bale bevestigt vertrek bij Real Madrid via open brief

Bale maakte in 2013 voor 100 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Hij boekte successen met de Madrileense club, maar was ook vaak geblesseerd. Bovendien keerden de fans zich steeds vaker tegen hem. Ondanks alle tegenslag bleef hij vasthouden aan zijn contract.

Ook in zijn laatste seizoen bij de ’Koninklijke’ kwam Bale amper in actie, maar hij maakte wel deel uit van de selectie die de Champions League won. Het was voor Bale de vijfde keer dat hij de belangrijkste Europese clubtrofee bemachtigde.

„Ik kwam hier 9 jaar geleden als een jonge man die zijn droom wilde realiseren door in het maagdelijk wit van Real Madrid in Santiago Bernabéu te spelen en prijzen te winnen”, schrijft Bale. „Ik kan nu terugkijken en oprecht zeggen dat die droom waarheid is geworden. Deel uit te maken van deze club en zijn geschiedenis is een onvergetelijke ervaring.”