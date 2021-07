Video: Teamgenoten Sven Botman (Lille) gaan elkaar te lijf en worden met rood van het veld gestuurd

Vlak na het rustsignaal kregen de Portugese ploeggenoten Xeka en Tiago Djalo het met elkaar aan de stok. Volgens de Franse krant L’Equipe haalde Xeka verhaal bij zijn teamgenoot nadat hij kort daarvoor een fout had gemaakt. De confrontatie leidde tot een hevige woordenwisseling, waarna de spelers elkaar ook fysiek te lijf gingen. Het was voor de scheidsrechter reden genoeg om zowel Xeka als Djalo te bestraffen met een rode kaart.

Luka Elsner, coach van Kortrijk, besloot om de tweede helft met een man minder te spelen om zo nog iets aan de oefenpartij te hebben. Met negen tegen tien man kwam Lille na rust nog wel op gelijke hoogte door een rake penalty van Yusuf Yazici. Botman speelde negentig minuten mee.

Xeka verklaarde het incident na afloop op Instagram. „Ik maakte een opmerking tegen een collega met wie ik nog nooit problemen heb gehad. Hij was beledigd, maar ik heb hem nooit uitgescholden of niet gerespecteerd”, aldus de middenvelder. „Toen het fluitsignaal in de rust klonk, stormde hij op me af en viel hij me aan. Ik probeerde mezelf gewoon te verdedigen. Ik verontschuldig me tegenover de fans en de club voor deze situatie. Iedereen die mij kent, weet dat ik helemaal niet agressief ben. Ik kan een sterke persoonlijkheid hebben, maar ik heb altijd goede bedoelingen.”

Lille-coach Jocelyn Gourvennec reageerde na afloop vol onbegrip. „Ik weet niet wat er gebeurd is, ik weet alleen dat er een woordenwisseling was. We zullen het intern oplossen. Het zal aan het bestuur zijn om te beslissen of deze acties met sancties worden bestraft.”