Klopp biedt Nederlandse Liverpool-talenten hoop

De 53-jarige manager is bijzonder tevreden met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. „Het ziet er niet naar uit dat het een drukke zomer gaat worden”, zegt Klopp. „Covid-19 heeft daar veel invloed op, clubs zullen minder kopen en verkopen. Wij kunnen ook niet zomaar vele miljoenen investeren. Dat willen we ook nooit doen. Je moet in deze tijd creatief zijn. We zoeken de oplossingen intern. Er komt veel talent aan bij ons. We hebben drie, vier spelers die grote stappen kunnen zetten.”

Bij Liverpool zijn de Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vaste waardes. De Nederlandse jeugdinternationals Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg, beiden 18 jaar, mochten dit seizoen alleen in bekerwedstrijden wat speelminuten maken bij de ’Reds’. Klopp noemt Hoever en Van den Berg in het rijtje talenten dat volgens hem komend seizoen kan doorbreken. „We willen onze transfers intern creëren”, aldus de trainer. „Het is aan de jongens.”