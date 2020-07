Sané voelt de druk: ’Robben is een legende hier’

Sané trekt het shirt met rugnummer 10 over zijn schouders. Een flinke verantwoordelijkheid vindt de technische aanvaller. Het is het oude rugnummer van Arjen Robben. De Nederlander zwaaide in 2019 af bij Bayern München, na tien met prijzen overladen seizoenen. „Robben is een legende hier. Hij heeft zoveel gedaan en bereikt met deze club”, beseft Sané.

In 2013 bezorgde Robben Bayern de laatste Champions League-triomf in de geschiedenis van de club. Op Wembley maakte hij vlak voor tijd het winnende doelpunten tegen Borussia Dortmund. Philippe Coutinho was vorig jaar de eerste speler die het rugnummer van Robben overnam. Maar de Braziliaan kan de belofte voorlopig nog niet inlossen.

Arjen Robben met het nummer 10. Ⓒ ANP/HH

Bayern was een jaar geleden al van plan om Sané over te nemen van Manchester City, maar moeizame onderhandelingen en vooral een zware knieblessure gooiden toen roet in het eten. Bayern was hem echter niet vergeten en heeft nu dus nu alsnog beet.