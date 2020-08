PSV-directeur Gerbrands kritisch op KNVB: ’We missen leiderschap’

Dat zei hij op het trainingskamp in het Duitse Marienfeld tegenover de NOS.

„We missen duidelijk leiderschap. Wij discussiëren hier alles weg, we sluiten compromissen of we gaan stemmen. Als deze crisis iets heeft bewezen, is het dat dit model niet werkt. Polderen kan goed zijn, maar soms heb je gewoon leiderschap nodig”, zei de 62-jarige Gerbrands.

„Er was geen gezicht tijdens de crisis, het was niet duidelijk voor de politiek. In de Premier League, een competitie met gigantische belangen, werd gewoon gezegd: zo gaan we het doen. Net als in de Amerikaanse sporten.”

’Dit moet anders’

Gerbrands hoopt dat het Nederlandse voetbal deze crisis aangrijpt om een nieuwe weg in te slaan. „Ik hoop dat dit het moment is waarop we zeggen: we hebben nu een crisis meegemaakt, zo is het niet goed gegaan. Dit moet anders”, aldus de directeur.

„Als we hier volgend jaar weer zitten en er is niets gebeurd, dan ga ik niet meer meemaken dat het gaat veranderen. Ik heb een jaar geleden een groot interview van zes pagina’s gegeven. Daar heb ik ook geen reactie op gehad.” Gerbrands zit al bijna twee decennia in het betaald voetbal; vanaf 2002 werkte hij voor AZ en sinds 2014 bij PSV.