Ron Jans ontkent interesse FC Twente niet

FC Twente schakelt daarmee razendsnel door na het afzeggen van de Duitser Alexander Zorniger. Die besloot verdere gesprekken met de club af te kappen, nadat de nieuwe technisch directeur Jan Streuer maandag bij zijn aantreden direct aangaf liever een Nederlandse trainer voor de groep te hebben. „Voor ons was daarmee de basis voor een goede samenwerking compleet weg”, gaf zaakwaarnemer Thomas Meggle aan tegenover de Telegraaf/Telesport.

Jans heeft zijn handen vrij, nadat hij wegens vermeend racisme min of meer gedwongen moest opstappen bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De trainer wil niet op de interesse van de tukkers ingaan, maar ontkent deze ook niet. Vast staat dat Jans graag weer als hoofdtrainer aan de slag gaat. FC Twente wordt onder trainers nog altijd als een grote club gezien. Jans zal ongetwijfeld benieuwd zijn naar de mogelijkheden in Enschede, bij een club waar veel gebeurd is.

Jans won met PEC Zwolle de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. De coach was vrijdagochtend nog aanwezig bij het jarige PEC, dat zijn 110-jarig bestaan vierde.

FC Twente kan na FC Groningen, SC Heerenveen en PEC Zwolle de vierde Eredivisie-club worden waar Jans als eindverantwoordelijke voor de groep staat.