Kiki Bertens is er klaar voor: ’Anders was ik hier niet’

Premium Tennis

Kiki Bertens bevrijd van de pijn

Na vijf maanden zonder wedstrijd vanwege het ondergaan van een achillespeesoperatie maakt Kiki Bertens komende week haar rentree op de WTA Tour. Bij het bijzonder sterk bezette toernooi in Doha zal blijken of de 29-jarige Nederlandse alweer klaar is om zich te meten met de wereldtop. Coach Elise Tam...