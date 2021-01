Dure fout arbiter: rood Willem II-speler Kwasi Wriedt geseponeerd

Kwasi Wriedt blaast verbijsterd de aftocht. Ⓒ ANP/HH

Willem II-speler Kwasi Wriedt wordt niet geschorst voor zijn rode kaart tegen PEC Zwolle: 1-3. De KNVB-aanklager trok maandag zijn rode kaart in, waardoor Wriedt donderdag gewoon in actie kan komen in het uitduel met Ajax.