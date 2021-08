Dreadlocks en halskettingen: speelt aerodynamica in atletiek geen rol?

Sport

Lieke Klaver en Lisanne de Witte missen finale 400 meter in Tokio

De Nederlandse atletes Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 22-jarige Klaver eindigde in haar heat van de halve finales als zesde in 51,37. De Witte werd in haar heat achtste en laatste in 52,09. Daarmee war...