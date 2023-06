AZ strikt opnieuw een zoon van een oud-voetballer in de jeugdopleiding

Sem Stekelenburg is de oudste zoon van Maarten Stekelenburg, de keeper die deze zomer zijn lange loopbaan beëindigde. Maarten Stekelenburg (40) speelde voor Ajax, AS Roma, Fulham, Monaco, Southampton en Everton en kwam 63 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij was eerste keeper van Oranje op het WK van 2010, waar het de finale haalde.

Westerveld en Meerdink

Sem Stekelenburg, die net als zijn vader op doel staat, is bepaald niet de eerste ‘zoon van’ in de jeugdopleiding van AZ. De afgelopen jaren gebeurde het vaker dat zonen van oud-voetballers er speelden. Op dit moment zijn dat nog Sem Westerveld (zoon van Sander Westerveld), Mexx Meerdink (zoon van Martijn Meerdink), Tijjani Reijnders (zoon van Martin Reijnders), Kenzo Goudmijn (zoon van Kenneth Goudmijn), Lewis Schouten (zoon van Ronald Schouten), Yoël van den Ban (zoon van Serge van den Ban) en Rio Robbemond (zoon van Reinier Robbemond).

De bekendste naam was ongetwijfeld Gullit. Maxim Gullit, zoon van Ruud Gullit, speelde van zijn 16e tot zijn 20e bij AZ en vertrok toen naar Cambuur.

