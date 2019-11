’Noord-Ierland zal ons opjagen en vast gaan zetten’

„Ze zullen ons vanaf het begin af aan vast willen zetten en onder druk willen zetten”, zei Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie. „Ik kan me niet voorstellen dat ze net zoals in Rotterdam verdedigend beginnen. En als dat wel zo is, dan zullen wij het beter moeten doen dan dat we in De Kuip deden.”

De bondscoach zette daarmee zijn spelersgroep alvast weer op scherp. „De laatste twee wedstrijden (tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland) hebben we niet goed gevoetbald. We waren slordig in balbezit en ook de balsnelheid was niet goed. Dat moet beter.” Met een remise in Belfast is Oranje zaterdag gekwalificeerd voor het EK. „Maar het liefst win ik twee keer en word ik eerste in de groep. Dat is ook weer beter voor onze status op het EK zelf”, zei Koeman.

„Als we ons daadwerkelijk kwalificeren, heb ik daar een heel goed gevoel bij. We zijn ruim anderhalf jaar geleden begonnen met een groep en hebben daar een systeem bij gezocht. Als je ziet welke wedstrijden we gespeeld hebben, hoe spelers nu binnenkomen, elkaar begroeten en hoe de drive is, is dat geweldig. Memphis Depay is daarin een goed voorbeeld. Het is nog niet zeker of hij kan spelen, maar hij wil er bij zijn. De jonge spelers worden goed opgenomen, en er is dan ook niet één ding aan te wijzen waarom het gaat zoals het nu het gaat. Dat heeft met allerlei factoren te maken.”

Daarbij gaf Koeman ook enkele voorbeelden. „Sommige spelers zijn grote meneren geworden. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong hebben prachtige transfers gemaakt, Virgil van Dijk is Europees speler van het Jaar geworden en ook Georginio Wijnaldum heeft de Champions League gewonnen. Dat neem je allemaal mee.”