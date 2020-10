Erik ten Hag: ’Real en Barça verliezen, dus dat kan Ajax ook een keer gebeuren’

„Real Madrid en Barcelona verliezen zaterdag ook, dus dat kan Ajax ook een keer gebeuren”, zei de coach van Ajax. „Maar tegen Groningen was onze houding niet goed. Ik heb nu een fris en gretig Ajax gezien. Daardoor hebben we eenvoudig gewonnen.”

Ten Hag was tevreden over Davy Klaassen, die na ruim drie jaar zijn rentree vierde als verdedigende middenvelder. „Maar hij kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten”, zei de trainer. „Ik denk dat we met de vele wedstrijden in aantocht voorlopig niet met een vast team spelen. We hebben iedereen nodig. Anders zijn we snel opgebrand.”

Ten Hag liet Álvarez en Promes buiten zijn basisformatie voor het duel met Heerenveen. Ook Antony bleef lang aan de kant, omdat David Neres minuten nodig heeft om helemaal wedstrijdfit te worden.

Virgil van Dijk

Ten Hag kijkt uit naar het duel van woensdag met Liverpool in de Champions League. „Dat is een van de beste ploegen van dit moment. Ik hoop dat de blessure van Virgil van Dijk meevalt. We willen ons met een zo’n sterk mogelijk Liverpool meten.”