AZ wijzigt weinig tegen FC Astana

De Noorse vleugelverdediger is weer speelklaar. Hij haakte afgelopen zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente (3-0) in de warming-up af met een lichte blessure. Yukinari Sugawara was in Den Haag zijn vervanger. De Japanner begint in Kazachstan op de bank. Voor de rest heeft AZ-trainer Arne Slot zijn basisteam intact gelaten.

AZ won twee weken geleden de thuiswedstrijd tegen FC Astana met 6-0. De Alkmaarse ploeg staat in poule L nog ongeslagen op de tweede plaats met vijf punten, twee minder dan Manchester United. FC Astana is na drie duels nog puntloos.