Feyenoord, PSV én Benfica azen op middenvelder Transfervrije status niet heilig voor begeerde Riechedly Bazoer

Door Jeroen Kapteijns

Riechedly Bazoer Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na het mistasten voor Joey Veerman hoopt Feyenoord de selectie op korte termijn te versterken met Riechedly Bazoer. De Stadionclub wil een voetballend sterke middenvelder aan de selectie toevoegen en ziet in de Vitesse-middenvelder, die na dit seizoen transfervrij is, een welkome versterking. De zesvoudig Oranje-international, die voor het tweede jaar op rij bezig is aan een sterk seizoen, is ook in beeld bij PSV en Benfica. Bazoer staat te popelen om terug te keren in de top en maakt het liefst zo snel mogelijk de stap omhoog.